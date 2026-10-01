$!El Mesón Principal llega a 40 años como tradición gastronómica de Saltillo

El Mesón Principal, en Saltillo, celebrará el próximo 12 de diciembre su 40 aniversario con un evento privado en sus salones, organizado para agradecer la preferencia de sus clientes y reconocer el trabajo conjunto con colaboradores y proveedores. El propietario del restaurante, Braulio Cárdenas Cantú, recordó que El Mesón Principal fue inaugurado un viernes 12 de diciembre de 1986 y que el padre Antonio Usabiaga Guevara fue quien realizó la bendición del establecimiento, que abrió sus puertas el mismo día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe.

A lo largo de estas cuatro décadas, señaló, el negocio ha aprendido que el trabajo arduo, honesto y constante termina por dar frutos. También destacó que el restaurante se ha convertido en una tradición de Saltillo y agradeció a los clientes por mantener su preferencia durante estos años. El 12 de diciembre, el restaurante ofrecerá su servicio de manera normal; por la noche, sus salones serán sede de una cena privada para clientes, colaboradores y proveedores, con diversas sorpresas como parte de la celebración. RENOVACIONES Y NUEVOS PROYECTOS El Mesón Principal se ha mantenido desde sus inicios en la zona de Venustiano Carranza y bulevar Egipto. Los salones para eventos se incorporaron posteriormente y quedaron integrados al establecimiento hacia 1991.

Durante este periodo, el restaurante ha sido objeto de diversas remodelaciones, entre ellas trabajos en la cocina, el área de parrilla, el lavado de loza y la reorganización de los almacenes. El proyecto más reciente corresponde al área de fumadores. Cárdenas Cantú explicó que la planeación comenzó hace aproximadamente seis meses, mientras que los trabajos físicos iniciaron hace un mes. La intención es concluirlos en noviembre, con una inversión superior a los 4 millones de pesos.

Actualmente, el restaurante tiene capacidad para atender entre 350 y 400 comensales, mientras que los salones de banquetes pueden recibir hasta 500 personas. La plantilla laboral está integrada por más de 90 colaboradores. Cárdenas Cantú aclaró que El Mesón Principal no fue el primer restaurante de la familia. Su padre, don Braulio Cárdenas, abrió en 1959 El Principal, ubicado en la zona centro, además de El Chivatito, al sur de la ciudad.

Sobre El Principal, establecimiento ubicado en el Centro Histórico de Saltillo y que cerró sus puertas este año para iniciar una etapa de remodelación, comentó que la familia analiza cómo reorientar el negocio ante los cambios que ha experimentado el mercado. “La idea es ofrecer algo para que siga manteniéndose ese lugar como un ícono de Saltillo”, finalizó.