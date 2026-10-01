El Mesón Principal llega a 40 años como tradición gastronómica de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    El Mesón Principal llega a 40 años como tradición gastronómica de Saltillo
    El Mesón Principal celebrará el próximo 12 de diciembre cuatro décadas de servicio en Saltillo. REBECA RAMÍREZ
    El Mesón Principal llega a 40 años como tradición gastronómica de Saltillo

El restaurante prepara una celebración privada para clientes, colaboradores y proveedores, mientras mantiene proyectos de renovación

El Mesón Principal, en Saltillo, celebrará el próximo 12 de diciembre su 40 aniversario con un evento privado en sus salones, organizado para agradecer la preferencia de sus clientes y reconocer el trabajo conjunto con colaboradores y proveedores.

El propietario del restaurante, Braulio Cárdenas Cantú, recordó que El Mesón Principal fue inaugurado un viernes 12 de diciembre de 1986 y que el padre Antonio Usabiaga Guevara fue quien realizó la bendición del establecimiento, que abrió sus puertas el mismo día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe.

https://vanguardia.com.mx/dinero/realizan-remodelacion-al-restaurante-principal-en-el-centro-de-saltillo-MH20726659

A lo largo de estas cuatro décadas, señaló, el negocio ha aprendido que el trabajo arduo, honesto y constante termina por dar frutos. También destacó que el restaurante se ha convertido en una tradición de Saltillo y agradeció a los clientes por mantener su preferencia durante estos años.

El 12 de diciembre, el restaurante ofrecerá su servicio de manera normal; por la noche, sus salones serán sede de una cena privada para clientes, colaboradores y proveedores, con diversas sorpresas como parte de la celebración.

RENOVACIONES Y NUEVOS PROYECTOS

El Mesón Principal se ha mantenido desde sus inicios en la zona de Venustiano Carranza y bulevar Egipto. Los salones para eventos se incorporaron posteriormente y quedaron integrados al establecimiento hacia 1991.

$!Braulio Cárdenas Cantú recordó que fue el 12 de diciembre de 1986 cuando El Mesón Principal abrió sus puertas en Saltillo.
Braulio Cárdenas Cantú recordó que fue el 12 de diciembre de 1986 cuando El Mesón Principal abrió sus puertas en Saltillo. REBECA RAMÍREZ

Durante este periodo, el restaurante ha sido objeto de diversas remodelaciones, entre ellas trabajos en la cocina, el área de parrilla, el lavado de loza y la reorganización de los almacenes.

El proyecto más reciente corresponde al área de fumadores. Cárdenas Cantú explicó que la planeación comenzó hace aproximadamente seis meses, mientras que los trabajos físicos iniciaron hace un mes. La intención es concluirlos en noviembre, con una inversión superior a los 4 millones de pesos.

$!El Mesón Principal llega a 40 años como tradición gastronómica de Saltillo

Actualmente, el restaurante tiene capacidad para atender entre 350 y 400 comensales, mientras que los salones de banquetes pueden recibir hasta 500 personas. La plantilla laboral está integrada por más de 90 colaboradores.

Cárdenas Cantú aclaró que El Mesón Principal no fue el primer restaurante de la familia. Su padre, don Braulio Cárdenas, abrió en 1959 El Principal, ubicado en la zona centro, además de El Chivatito, al sur de la ciudad.

$!El Mesón Principal cuenta actualmente con capacidad para atender hasta 400 comensales y emplea a más de 90 colaboradores.
El Mesón Principal cuenta actualmente con capacidad para atender hasta 400 comensales y emplea a más de 90 colaboradores. CORTESÍA

Sobre El Principal, establecimiento ubicado en el Centro Histórico de Saltillo y que cerró sus puertas este año para iniciar una etapa de remodelación, comentó que la familia analiza cómo reorientar el negocio ante los cambios que ha experimentado el mercado.

“La idea es ofrecer algo para que siga manteniéndose ese lugar como un ícono de Saltillo”, finalizó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gastronomía
Restaurantes
Turismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El ataque en la Secundaria General Número 13 por parte de los gemelos dejó una persona muerta y cuatro lesionadas.

Legisladores de Coahuila plantean reforzar la seguridad escolar tras ataque en secundaria de Torreón
Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra
‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón

‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón
Andy López: Sombras nada más

Andy López: Sombras nada más
La escuela del ejido La Unión permaneció bajo vigilancia de las autoridades luego de la agresión.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón
true

Costo de vida: en Coahuila es una variable muy relevante
true

POLITICÓN: Tony Flores regresa al Congreso de Coahuila; ahora falta que asista a las sesiones
La llegada de los bisontes forma parte de un proyecto de restauración de los pastizales y conservación de la biodiversidad del Desierto Chihuahuense

Bisonte regresa a Coahuila tras 150 años; dos egresados del Tec de Monterrey impulsan su recuperación