El Pueblo Mágico de General Cepeda enciende sus brasas con gastronomía, vino y cultura

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Saltillo
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    El Pueblo Mágico de General Cepeda enciende sus brasas con gastronomía, vino y cultura
    El festival combinó cocina al carbón y propuestas culturales en una actividad que atrajo visitantes de distintos municipios. CORTESÍA

El concurso gastronómico entregó 7 mil, 5 mil y 3 mil pesos a los equipos que ocuparon los tres primeros lugares

GENERAL CEPEDA, COAH.- Sabores regionales, música, cultura y convivencia familiar se combinaron durante el festival gastronómico y cultural “Brasas y vino”, que convirtió a la Plaza Independencia del Pueblo Mágico de General Cepeda, Coahuila, en punto de encuentro para visitantes de distintos municipios de la Región Sureste.

Las actividades comenzaron desde la 13:00 horas y tuvieron como uno de sus principales atractivos el concurso gastronómico de brasas, en el que participaron 12 equipos que pusieron a prueba sus habilidades culinarias con preparaciones de cabrito, cordero, cerdo y diferentes cortes de res al carbón.

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La competencia estuvo acompañada por la presencia de productores y propuestas relacionadas con el vino, además de música y actividades culturales que ampliaron la oferta para los asistentes.

El atractivo principal de la jornada fue la disputa por una bolsa de 15 mil pesos en premios, destinada a los tres primeros lugares del concurso. El equipo ganador recibió 7 mil pesos, mientras que el segundo lugar obtuvo 5 mil y el tercero se llevó 3 mil pesos.

$!Familias y visitantes disfrutaron de gastronomía, vinos, música y actividades culturales en General Cepeda.
Familias y visitantes disfrutaron de gastronomía, vinos, música y actividades culturales en General Cepeda. CORTESÍA

Más allá de la competencia, el festival permitió mostrar parte de la identidad gastronómica de General Cepeda, municipio reconocido como Pueblo Mágico por sus tradiciones y productos regionales, al tiempo que la plaza pública funcionó como escenario para reunir a familias y visitantes.

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La combinación de cocina al carbón, vinos, música y expresiones culturales dio al encuentro un carácter regional, con participantes y visitantes provenientes de diferentes puntos de la zona sureste de Coahuila.

El concurso de brasas se convirtió en uno de los momentos centrales de “Brasas y vino”, donde los equipos buscaron destacar tanto por el sabor como por la preparación y presentación de sus platillos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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