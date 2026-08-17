El Pueblo Mágico de General Cepeda enciende sus brasas con gastronomía, vino y cultura

GENERAL CEPEDA, COAH.- Sabores regionales, música, cultura y convivencia familiar se combinaron durante el festival gastronómico y cultural “Brasas y vino”, que convirtió a la Plaza Independencia del Pueblo Mágico de General Cepeda, Coahuila, en punto de encuentro para visitantes de distintos municipios de la Región Sureste. Las actividades comenzaron desde la 13:00 horas y tuvieron como uno de sus principales atractivos el concurso gastronómico de brasas, en el que participaron 12 equipos que pusieron a prueba sus habilidades culinarias con preparaciones de cabrito, cordero, cerdo y diferentes cortes de res al carbón.

La competencia estuvo acompañada por la presencia de productores y propuestas relacionadas con el vino, además de música y actividades culturales que ampliaron la oferta para los asistentes. El atractivo principal de la jornada fue la disputa por una bolsa de 15 mil pesos en premios, destinada a los tres primeros lugares del concurso. El equipo ganador recibió 7 mil pesos, mientras que el segundo lugar obtuvo 5 mil y el tercero se llevó 3 mil pesos.

Más allá de la competencia, el festival permitió mostrar parte de la identidad gastronómica de General Cepeda, municipio reconocido como Pueblo Mágico por sus tradiciones y productos regionales, al tiempo que la plaza pública funcionó como escenario para reunir a familias y visitantes.

La combinación de cocina al carbón, vinos, música y expresiones culturales dio al encuentro un carácter regional, con participantes y visitantes provenientes de diferentes puntos de la zona sureste de Coahuila. El concurso de brasas se convirtió en uno de los momentos centrales de “Brasas y vino”, donde los equipos buscaron destacar tanto por el sabor como por la preparación y presentación de sus platillos.