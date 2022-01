$!‘En Saltillo hacen falta tiendas con ropa en tallas extra’, exponen usuarios en redes sociales

Por su parte, otros usuarios señalaron tiendas específicas en las que fueron discriminados por el simple hecho de solicitar tallas grandes o extra.

“Prácticamente me corrieron por qué no tenían talla Xl y solo tengo 10 kg de sobra, no me quiero imaginar qué le dirán a las personas que tienen obesidad”, escribió una usuaria, quien recibió respaldo de otras personas en el comentario que compartió.