Encuentra niña a su padre sin vida dentro de su vivienda, al poniente de Saltillo
La esposa señaló que ambos estaban ingiriendo bebidas y agregó que él había consumido cristal, datos que fueron incorporados a la investigación
Alrededor de la 1:15 horas de este viernes fue localizado sin vida Juan Rolando ¨N¨, de 30 años, en un domicilio ubicado en la calle Santa Magdalena, en la colonia Las Margaritas, en Saltillo. El hallazgo ocurrió en la zona situada entre la avenida Santa Bárbara y la calle Santa Rita.
La víctima fue encontrada por su hija de 9 años, quien había sido enviada por su madre para pedirle que ingresara a la vivienda. Al momento del hallazgo, Juan Rolando vestía pants verde camuflado, sudadera azul y tenis blancos con rojo.
Al lugar acudió Estrella Berenice ¨N¨, de 29 años, pareja de Juan, quien identificó el cuerpo. Señaló que ambos se encontraban afuera del domicilio ingiriendo una bebida y que, posteriormente, ella ingresó a la casa para ver televisión, mientras él permaneció en el exterior.
La mujer comentó que su pareja se movió hacia la parte trasera de la vivienda y que, al llamarlo nuevamente para que entrara, él respondió que lo haría al terminar su bebida. Dijo que, mientras veía televisión, escuchó que él se dirigía a bañarse, pero después dejó de percibir cualquier sonido.
Ante la ausencia de ruido, envió a su hija Devany a revisar. La menor regresó gritando que lo había encontrado colgado, por lo que la mujer llamó a su padre para que acudiera al domicilio. Al llegar, el hombre lo descolgó y posteriormente se realizó una llamada al 911.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y confirmaron que Juan Rolando ya no contaba con signos vitales. La mujer informó además que él había consumido cristal y que estuvo anexado alrededor de quince días antes del incidente.
Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, se ordenó el traslado del cuerpo al Semefo, donde se determinará la causa de la muerte para posteriormente entregar los restos a la familia.