Encuentra niña a su padre sin vida dentro de su vivienda, al poniente de Saltillo

Alrededor de la 1:15 horas de este viernes fue localizado sin vida Juan Rolando ¨N¨, de 30 años, en un domicilio ubicado en la calle Santa Magdalena, en la colonia Las Margaritas, en Saltillo. El hallazgo ocurrió en la zona situada entre la avenida Santa Bárbara y la calle Santa Rita.

La víctima fue encontrada por su hija de 9 años, quien había sido enviada por su madre para pedirle que ingresara a la vivienda. Al momento del hallazgo, Juan Rolando vestía pants verde camuflado, sudadera azul y tenis blancos con rojo.

TE PUEDE INTERESAR: Derriba y lesiona a motociclista al atravesarse en Saltillo; afirma que el sol lo encandiló

Al lugar acudió Estrella Berenice ¨N¨, de 29 años, pareja de Juan, quien identificó el cuerpo. Señaló que ambos se encontraban afuera del domicilio ingiriendo una bebida y que, posteriormente, ella ingresó a la casa para ver televisión, mientras él permaneció en el exterior.