Saltillo: a siete años de la muerte de joven en la Patria Libre, detienen a presunto homicida

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Saltillo: a siete años de la muerte de joven en la Patria Libre, detienen a presunto homicida
    En audiencia, un juez dictó prisión preventiva justificada en su contra por el caso de Víctor Alfonso Rodríguez Castro. FOTO: CORTESÍA

El imputado fue trasladado al penal de varones de Saltillo, donde enfrenta el cargo de homicidio calificado con ventaja y permanecerá en prisión preventiva justificada

A casi siete años del homicidio de un joven ocurrido en la colonia Patria Libre, autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jorge Armando N.

Le fue cumplimentada una orden de aprehensión, ya que tenía pendiente un homicidio cometido en el año 2018, en la mencionada colonia. Fue conducido directamente al penal de varones de Saltillo, donde enfrenta el cargo de homicidio calificado con ventaja. La víctima de este hecho es Víctor Alfonso Rodríguez Castro, quien contaba con 20 años de edad.

De acuerdo con informes de la Unidad de Investigación y Litigación de Homicidios Violentos, el 16 de diciembre de 2018, Víctor y un grupo de amigos se reunieron en un terreno baldío de la calle Felipe Berriozábal, en la colonia Patria Libre.

Encendieron fuego para protegerse del frío y, en ese momento, se aproximó Jorge Armando N., quien, sin motivo aparente, disparó contra el pecho del joven. Dos impactos de bala le ocasionaron la muerte, debido a un shock hipovolémico por laceración del corazón.

El responsable huyó y, cerca de siete años después de ocurrido el crimen, fue detenido el lunes 24 de noviembre por el rumbo de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. Esto ocurrió luego de que se resistiera a un arresto por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por lo que fue asegurado, aunque se le otorgó la libertad la noche del martes. Sin embargo, al momento de abandonar las celdas municipales, fue retenido por órdenes de un juez penal.

Este miércoles fue presentado en el Centro de Justicia Penal, donde se le dictó la prisión preventiva justificada. En la audiencia también se informó que el probable responsable se deshizo del arma para obstaculizar la investigación.

