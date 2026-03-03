IMMUS: Ruta 2A opera con seis unidades; no hay más rutas en riesgo en Saltillo

Aunque en semanas recientes surgieron dudas sobre la continuidad de la ruta 2A del transporte público en Saltillo, el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa, aseguró que el servicio sigue operando, aunque de forma limitada.

Actualmente la ruta trabaja con seis o siete unidades, lo que genera frecuencias cercanas a una hora entre camiones. “Están trabajando y están haciendo un esfuerzo con poquitas unidades ahora mismo, pero es algo que brinda servicio”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: reconfiguran ruta 2A tras salida de operación; Roma cubrirá parte del servicio

El funcionario señaló que la prioridad de la autoridad municipal es que el servicio continúe mientras los concesionarios reorganizan su operación interna. “Nosotros tenemos la obligación del servicio legalmente y estamos dándoles oportunidades a que se reacomoden”, indicó.

De la Rosa aclaró que, hasta ahora, no existe aviso de suspensión de otras rutas del transporte público, pese a los problemas financieros que han manifestado algunos concesionarios. “Ahora mismo no tenemos ningún aviso por parte de los concesionarios”, afirmó.

AVANZAN NEGOCIACIONES

En paralelo, el Gobierno Municipal mantiene negociaciones con concesionarios para poner en marcha las primeras rutas alimentadoras del nuevo modelo de transporte.

Las primeras fases contemplan cobertura en las zonas sur y oriente de Saltillo, aunque aún no existe una fecha definida para su arranque. “Estamos negociando directamente fase uno y fase dos con los concesionarios”, explicó.

El funcionario señaló que la estrategia municipal ha sido privilegiar el diálogo con los transportistas tradicionales para reorganizar el servicio.

No obstante, reconoció que la autoridad cuenta con facultades legales para modificar rutas o asignar nuevos derroteros si fuera necesario. “Nosotros como autoridad tenemos la manera de reasignar rutas o cambiar derroteros”, indicó, aunque reiteró que la intención es llegar a acuerdos.

UADEC Y CONEXIÓN CON RAMOS ARIZPE

En otros temas de movilidad, el funcionario informó que el Municipio continúa analizando la integración del sistema de transporte con la Universidad Autónoma de Coahuila.

Uno de los puntos en revisión es la instalación de un nodo o centro de transferencia que permita conectar rutas con los servicios universitarios de manera segura. Para ello se revisan datos de aforo, horarios y puntos donde los estudiantes utilizan con mayor frecuencia el transporte.

TE PUEDE INTERESAR: Confusión por ruta 2A en Saltillo: usuarios reportan que continúa en operación con siete unidades

Asimismo, indicó que el proyecto de rutas conurbadas con Ramos Arizpe enfrenta principalmente retos jurídicos relacionados con el cruce entre municipios.

Mientras tanto, el sistema de transporte mantendrá ajustes operativos en los próximos meses conforme avance la reorganización del servicio en la ciudad.