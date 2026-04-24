Entre acordeones y capas, Saltillo vibra con la Cuarta Callejoneada Norteña

El sol aún no terminaba de ponerse en la Plaza de la Nueva Tlaxcala y el corazón del Centro Histórico ya latía a un ritmo distinto. No era el bullicio habitual del comercio, ni la prisa por regresar a casa después de una larga jornada laboral; era la expectativa de los más de cien saltillenses que se congregaron para la Cuarta Callejoneada Norteña, un evento que logró fundir los ritmos de las tunas, los corridos y las cumbias con el espíritu recio del norte. Antes de dar el primer paso, las autoridades municipales y universitarias tomaron el micrófono. Entre mensajes que resaltaban la seguridad de la capital y el orgullo por las tradiciones, el ambiente se iba calentando. Había jóvenes con mochila al hombro que venían directo de las aulas, señoras de la tercera edad que desde sus sillas de ruedas marcaban el ritmo con las manos, y niños que, en sus carreolas, miraban con curiosidad el brillo de los instrumentos. Incluso las mascotas se sumaron al desfile.

Entre la multitud, destacaba la figura de un joven vestido de escolta que, con una disciplina imperturbable, sostuvo la bandera de México durante todo el evento, mientras una botarga de Woody, el icónico protagonista de Toy Story, se encargaba de romper el hielo con los más pequeños. Era apenas el inicio de una fiesta.

Tres tunas, tres almas en el camino La gente se dividió en tres contingentes, cada uno con una energía particular. La Tuna Universitaria de la UAdeC lideraba el camino con la potencia de sus voces masculinas; pero fue la Tuna de la Facultad de Ingeniería la que le puso sazón a la noche. Al llegar a la zona de la Catedral, el ritmo se volvió irresistible. Fue en este punto donde el protocolo se desvaneció: el alcalde Javier Díaz y su esposa Luly López Naranjo se sumaron al contingente, bailando al son de los acordes norteños mientras los vecinos los rodeaban entre aplausos. Cuando sonó Juan Gabriel, la calle de Juárez se volvió un solo coro monumental. Entre la multitud se escuchaban los gritos espontáneos de la raza: ”¡Saquen las Tecates!” o el clásico reproche melancólico ”¡Esa no, que me acaban de dejar!”, mientras las parejas aprovechaban la penumbra de las calles coloniales para besarse o simplemente caminar agarrados de la mano. Al final, con una propuesta más rítmica y fresca, avanzaba la Tuna Femenil de la UAdeC. Integrada por ocho jóvenes mujeres, este grupo inyectó una vitalidad distinta al trayecto. Su paso, un poco más pausado pero cargado de alegría, se convirtió en el refugio ideal para las familias con niños pequeños o personas que preferían disfrutar de la música sin las aglomeraciones del frente. Al cruzar hacia la Plaza Ateneo, el olfato dominó al resto de los sentidos: el aire se saturó con el aroma del elote asado, desatando una ola de antojos y el constante: “Mamá, ¿me compras uno?” de los niños.

Entonces, las tres tunas convergieron en el mismo espacio. Tres canciones diferentes, tres ritmos distintos y cientos de voces mezclándose en un caos festivo que solo provocaba risas y más baile. Las banderas de la UAdeC ondeaban en todo lo alto mientras la gente salía de los comercios y las casas para asomarse y sumarse al canto colectivo. El gran cierre: Rosita Alvírez y los Lobos Norteños El destino final fue la Plaza Coahuila, que ya lucía transformada con un escenario iluminado y mesas listas para la degustación de cerveza artesanal. Para quienes adquirieron su boleto, el sabor de la malta fue el complemento perfecto para el espectáculo de la Compañía Folclórica Ixtle Coahuila. Los bailarines realizaron un performance del corrido de Rosita Alvírez, donde el humor del narrador hizo estallar las carcajadas de los presentes.