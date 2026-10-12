Entre polémica, oficializan terna para la Rectoría de la Narro

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Saltillo
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    Entre polémica, oficializan terna para la Rectoría de la Narro
    En la terna oficial no figuran ni el profesor Luis Alberto Aguirre Uribe ni Eladio Heriberto Cornejo Oviedo, ambos ya ocuparon el cargo de rector. CORTESÍA

La definición de la terna ocurre en medio de inconformidades estudiantiles por presuntas irregularidades y falta de transparencia en el proceso. De manera extraoficial, ha trascendido la posibilidad de que los candidatos sean modificados, aunque hasta el momento no existe información oficial que confirme un cambio.

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) sesionó la tarde de este lunes para oficializar la terna de candidatos a la rectoría, en una jornada en la que no se registraron manifestaciones, pese a las inconformidades expresadas por estudiantes en días anteriores sobre el proceso de selección.

Los candidatos oficiales son Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos, quienes a partir de este lunes pueden iniciar la promoción de sus candidaturas para suceder a Alberto Flores Olivas al frente de la institución, aunque fuentes extraoficiales señalaron que podría haber cambios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/impugna-aguirre-exclusion-de-eleccion-en-la-narro-lleva-caso-ante-la-comision-nacional-de-derechos-humanos-AG24005243

Desde el pasado viernes, estudiantes habían expresado su inconformidad con el proceso, al señalar presuntas faltas de transparencia, fraude e irregularidades en la definición de las candidaturas. Entre sus demandas se encontraba la anulación del proceso y el restablecimiento de mecanismos de transparencia y vigilancia universitaria.

Incluso durante la mañana de este lunes permanecían mantas en las instalaciones universitarias con señalamientos de fraude electoral. Sin embargo, las inconformidades no derivaron en manifestaciones durante la sesión del Consejo Universitario.

Durante la reunión se expuso el procedimiento seguido para definir la terna. Al término de la presentación, los representantes de los medios de comunicación fueron retirados de la sala, por indicaciones del exaspirante a la rectoría Lorenzo López Barbosa.

Hasta el momento la Universidad no ha emitido un comunicado oficial que confirme lo expuesto en la sesión del Consejo.

De acuerdo con la convocatoria publicada en septiembre, el periodo de promoción de las candidaturas se desarrollará del 12 al 24 de octubre, hasta las 23:59 horas. Durante ese lapso se difundirán los currículums y programas de trabajo de los aspirantes, documentos que servirán como base para la promoción de sus propuestas, tanto de manera oral como a través de redes sociales.

La jornada de elección está programada para el próximo 27 de octubre, fecha en la que se definirá quién encabezará la Universidad en sustitución de Alberto Flores Olivas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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