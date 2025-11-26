Entregan adecuación del crucero Fundadores-Colosio, al oriente de Saltillo

Este miércoles se realizó la entrega de la adecuación del crucero entre los bulevares Fundadores y Luis Donaldo Colosio, al oriente de Saltillo , una obra que, según autoridades municipales, busca agilizar la movilidad en una zona que registraba largos tiempos de espera durante las horas pico .

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, este tipo de intervenciones buscan disminuir el tiempo que las personas pasan en el tráfico y optimizar los desplazamientos cotidianos, al tiempo que mencionó que de manera paralela continúan ajustes en otros cruceros y vialidades del municipio.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que los trabajos incluyeron la demolición de un tramo de camellón, la pavimentación de más de 300 metros cuadrados y la rehabilitación de concreto asfáltico en la lateral nororiente, además del acondicionamiento de un nuevo carril. La inversión total fue de 2 millones 299 mil pesos.