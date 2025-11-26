Entregan adecuación del crucero Fundadores-Colosio, al oriente de Saltillo
La intervención incluyó la ampliación de carriles y ajustes en la infraestructura vial, con una inversión superior a 2.2 millones de pesos
Este miércoles se realizó la entrega de la adecuación del crucero entre los bulevares Fundadores y Luis Donaldo Colosio, al oriente de Saltillo, una obra que, según autoridades municipales, busca agilizar la movilidad en una zona que registraba largos tiempos de espera durante las horas pico.
De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, este tipo de intervenciones buscan disminuir el tiempo que las personas pasan en el tráfico y optimizar los desplazamientos cotidianos, al tiempo que mencionó que de manera paralela continúan ajustes en otros cruceros y vialidades del municipio.
Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que los trabajos incluyeron la demolición de un tramo de camellón, la pavimentación de más de 300 metros cuadrados y la rehabilitación de concreto asfáltico en la lateral nororiente, además del acondicionamiento de un nuevo carril. La inversión total fue de 2 millones 299 mil pesos.
El director del Instituto de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa, agregó que la obra permitió incrementar la capacidad para vueltas a la izquierda y en “U”, reduciendo filas que llegaban a obstruir otros carriles. Mencionó que los tiempos de espera, que previamente rondaban los 230 segundos, se redujeron hasta los 50 segundos en ciertos periodos, además de una mejora estimada del 46% en la fluidez de la vuelta derecha.
En representación de vecinas y vecinos del sector, Sandra Marcela López Ibarra comentó que el punto se había convertido en un “cuello de botella” para miles de automovilistas y que, tras la adecuación, el flujo comenzó a mostrar mayor rapidez. “Las filas interminables están disminuyendo”, dijo.