Están pendientes 180 kilómetros de ciclovía en Saltillo... y falta mantenimiento a tramos dañados

El municipio de Saltillo tiene pendiente la construcción de 180 kilómetros de ciclovía, de acuerdo con lo aprobado en el Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU).

El académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Alejandro Dávila Flores, destacó que el PDDU, aprobado por unanimidad por el Cabildo en julio de 2021, contempla una red de ciclovías de 204 kilómetros, mismas que debieron construirse para el año 2024.

“Lo que tenemos en las ciclovías ya existentes, a las cuales hay que darles mantenimiento, son aproximadamente 35 kilómetros. Si incorporamos los ciclocarriles que hay en los bulevares del noreste, ahí son aproximadamente otros 30 kilómetros más.

“Pero en lo que sería la red que está contemplada en el PDDU, faltan aproximadamente unos 180 kilómetros que habría que desarrollar (...) Esta no es una propuesta, es un proyecto adoptado por el Cabildo por unanimidad en julio del 2021, que debe ser un mandato para las autoridades municipales, es decir, algo que se debe cubrir, que se debe observar”, detalló el también exrector de la UAdeC.

La meta de esta red es ofrecer una cobertura que permita acercar al 80 por ciento de la población para que acceda a una opción de movilidad en bicicleta a una distancia máxima de 400 metros de sus hogares.

“Eso resolvería un primer obstáculo importante para masificar el uso de estas opciones de transporte, que no son solo las bicicletas, porque también hay una tendencia muy fuerte el uso de otros vehículos ligeros, eléctricos, que también requieren ser regulados para evitar problemas de seguridad en el uso y en la circulación de estos vehículos que se van a popularizar mucho porque son económicos, son eficientes en términos del consumo de energía”, expuso.

A través del proyecto ciudadano liderado por Dávila Flores, ‘Boyatón’, ya se han logrado reparar 17 kilómetros de ciclovía, 15 entre el circuito oriente-poniente y dos más en dirección norte-sur.

CONTEMPLAN 2 NUEVAS CICLOVÍAS

De acuerdo con el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, su administración contempla la posibilidad de implementar dos nuevos tramos de ciclovía, aunque se anunciarán con mayor detalle en próximas semanas.

El edil mencionó que este mes se instalará el Consejo Ciudadano de Movilidad, donde se tomarán en cuenta acciones para implementar una movilidad integrada que acompañe tanto al transporte público como al peatón, al ciclista y al motociclista.

“Vamos a meter en Propuesta Ciudadana integrantes al Consejo, pero para el tema del peatón, para el tema del ciclista, para el tema del motociclista, para el tema del transporte público y de alguna otra manera vamos a instalar en el mes de agosto este Consejo Ciudadano de Movilidad.

“Trabajamos muy de la mano también con el doctor Alejandro Dávila para poder en conjunto rehabilitar las ciclovías que ya se tenían y que les hace falta rehabilitación o mantenimiento.

“También ya tenemos dos propuestas de incorporar nuevas ciclovías o alargar algunas de las ciclovías existentes, esas las vamos a conocer un poquito más adelante porque lo queremos dar a conocer después de la instalación del Consejo de Movilidad”, fueron las palabras de Diaz González.

VISOR CONTEMPLA LAS INEXISTENTES

Una muestra que refleja la urgencia de la reparación de la ciclovía existente es la consideración que se da a los tramos del sur y oriente de la ciudad, mismos que son prácticamente inexistentes.

El Visor Saltillo toma en cuenta el trazo de ciclovía que aparece en el PDDU, donde se contempla que existe un carril exclusivo para bicicletas en la avenida 20 en la colonia Lourdes o en el bulevar Otilio González.

Sin embargo, VANGUARDIA ha documentado que en estas vialidades los neoprenos ya no están instalados, la pintura de los carriles se borró e incluso se conservan pocos señalamientos verticales.

En 2012, se inauguraron 3 mil 400 metros lineales de ciclovía en la ciudad sobre el bulevar Otilio González, según registros periodísticos, sin embargo quedan pocos neoprenos y algo de pintura, a pesar de que el tramo es utilizado por ciclistas.

Asimismo, en la avenida 20 se conserva una buena parte de neoprenos entre la prolongación Urdiñola y el bulevar Emilio Arizpe.

Sin embargo, prácticamente no existen entre la prolongación Urdiñola y el bulevar Antonio Cárdenas. Originalmente, ese tramo conducía hasta el Biblioparque Sur.

URGENTE ANTE CRISIS ENERGÉTICA

Dávila Flores advirtió que la creciente dependencia de México de la energía importada y la caída en la producción de petróleo, provocarán una crisis energética para la cual es urgente la ampliación de la infraestructura ciclista.

“Vamos a enfrentar en muy poco tiempo una crisis energética relevante en México, estamos importando el 30 por ciento de la energía que consumimos y nuestra producción está cayendo en picada y nuestro consumo sigue subiendo”, dijo.

Agregó que la Agencia Internacional de Energía proyecta una caída de 600 mil barriles diarios en la extracción de petróleo en México en los próximos cinco años, lo que podría llevar a que la producción nacional no alcance siquiera para el consumo interno.

En este sentido, la dependencia de los vehículos de combustión interna, especialmente los automóviles privados, representa una vulnerabilidad.

“Si vamos a enfrentar, o si podemos, previsiblemente en los próximos cinco años enfrentaremos dificultades serias para poder disponer de los combustibles, para mover los autos y para mover los transportes urbanos”, expuso Dávila Flores.

La modernización del transporte público, su electrificación y el impulso a la movilidad activa son, a su juicio, soluciones que requieren marcos jurídicos, infraestructuras y políticas públicas a largo plazo.