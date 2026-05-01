Saltillo: Estacionamiento, Wine Garden, Distrito Vaquero; lanzan combo de 6 licitaciones para Expo Coahuila

En un periodo de 10 días, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) emitió seis licitaciones distintas para el proyecto Expo Coahuila. De acuerdo con el Sistema Estatal de Contrataciones Públicas (SECOP), entre el 17 y el 28 de abril se abrieron seis concursos, con lo que suman 14 los procesos realizados desde junio del año pasado.

El 17 de abril se licitaron los “Trabajos de excavaciones y retiro de material”, mientras que el día 23 se emitieron convocatorias para la “Rehabilitación de estructura existente” y la “Construcción de cimentación Nave / Restaurante 01”. Estos tres procesos ya llevaron a cabo su junta de aclaraciones, con la participación de empresas como Consorcio Constructor Saltillo, Constructora Salas López y Constructora VVR. Asimismo, también participaron en dichas juntas las empresas Servicios de Construcción e Ingeniería y Constructora Casteldefels.

Además, el pasado 28 de abril se emitieron concursos para la “Construcción de Nave 1 / Restaurante 01 y Nave 2 / Restaurante 02 Distrito Vaquero”, la “Construcción de Wine Garden” y la “Pavimentación de estacionamiento en explanadas y vialidades”. Los concursos coinciden con lo anunciado en octubre del año pasado por el Gobierno de Coahuila respecto a las amenidades y atracciones que tendrá Expo Coahuila.

Hasta el momento se han emitido 14 licitaciones, de las cuales seis ya cuentan con fallo. El Proyecto Ejecutivo del Recinto se emitió el 16 de junio del año pasado, resultando ganadora la Constructora Casteldefels, S.A. de C.V. La etapa de Demoliciones y Canalizaciones en el área del Corredor Principal se emitió el 5 de agosto del año pasado, también con la Constructora Casteldefels, S.A. de C.V. como ganadora.

Por su parte, la etapa Main Street (acceso asfáltico y andadores estampados, agua potable y drenaje sanitario) se emitió el 7 de agosto del año pasado, con Maquinaria y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V. como empresa ganadora.

Constructora Salas López, S.A. de C.V. ganó la etapa Baños Norte, emitida el 29 de septiembre del año pasado; mientras que la segunda etapa de demoliciones, publicada el 19 de noviembre, también fue adjudicada a la Constructora Casteldefels, S.A. de C.V. Finalmente, la etapa de acceso Main Entrance se emitió el 18 de febrero de este año, nuevamente con la Constructora Casteldefels, S.A. de C.V. como ganadora, sumando así su cuarta adjudicación de las seis licitaciones que ya cuentan con fallo.

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