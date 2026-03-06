Saltillo y McAllen fortalecen lazos económicos y culturales

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo de McAllen, Texas, Javier Villalobos, con el objetivo de fortalecer la relación institucional entre ambas ciudades en materia económica, turística y cultural, así como definir una ruta de trabajo conjunta que impulse proyectos binacionales. “Saltillo y McAllen, además de una visión común de progreso, comparten economías dinámicas, ciudades seguras, comunidades trabajadoras y una relación natural entre nuestras regiones”, afirmó Díaz González durante el encuentro. TE PUEDE INTERESAR: ‘Colonias al 100’ avanza en Saltillo con bacheo en Misión Cerritos, V. Carranza y Saltillo 2000 El edil destacó que Saltillo es uno de los principales polos industriales del norte de México y subrayó que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la capital de Coahuila se consolida como la ciudad más segura y competitiva de México y con mayor formalidad laboral en todo el país.

Esta visita es una oportunidad para fortalecer las alianzas institucionales y seguir construyendo sobre una relación de colaboración que hoy nos permite trabajar juntos para generar más oportunidades y bienestar para los municipios en ambos lados de la frontera, agregó. Durante la reunión, se presentaron las principales ofertas turísticas y culturales de Saltillo, así como la conectividad y movilidad de la ciudad, y la preparación para la máxima fiesta del fútbol. Además, se destacó que la reciente toma de protesta de Javier Díaz como presidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) posiciona a Saltillo como un referente nacional de buen gobierno, liderazgo responsable y visión estratégica, consolidándose como ciudad innovadora y con resultados tangibles para la ciudadanía. La colaboración con McAllen, Texas, fue calificada como “importante, estratégica y transformadora”, ya que permite fortalecer proyectos conjuntos, compartir experiencias exitosas y abrir nuevas oportunidades. Al encuentro asistieron Isaac J. Tawil, gerente general de McAllen; Juan Olaguibel, subgerente general; y Daniella Plata, directora de Relaciones Internacionales. REUNIÓN CON ALONZO CANTÚ En su gira de trabajo por McAllen, el alcalde Díaz González sostuvo un encuentro con Alonzo Cantú, empresario destacado del sur de Texas, con quien abordó oportunidades de colaboración económica y comunitaria que contribuyan al desarrollo regional y al bienestar social. Durante la reunión se analizaron oportunidades de vinculación económica y empresarial entre Saltillo y McAllen, intercambio de experiencias en colaboración público-privada, participación del sector empresarial en iniciativas binacionales, así como el fortalecimiento de proyectos comunitarios y de responsabilidad social, incluyendo el equipamiento para el Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo.

PARTICIPACIÓN EN MXLAN 2026 Saltillo participó en el festival cultural MXLAN 2026, convocado por McAllen, Texas, donde se proyectó la riqueza cultural, artística y gastronómica de la capital de Coahuila en un entorno binacional. El evento contó con la participación de nueve ciudades mexicanas y de McAllen, propiciando un espacio de presentación, diálogo y networking para favorecer futuras iniciativas de colaboración cultural, económica y turística. TE PUEDE INTERESAR: Alcaldes de capitales del país respaldan liderazgo de Javier Díaz al frente de la ACCM A través de un stand institucional, se promovió la agenda cultural y turística de Saltillo, destacando eventos como Rodeo Fest, la ruta Vinos y Dinos, 22 museos, Noche de Museos, FINA Saltillo 449 (programada del 14 de junio al 25 de julio de 2026) y la proyección de Saltillo como ciudad estratégica para recibir visitantes durante la máxima fiesta del fútbol. Estas acciones reflejan el compromiso de Saltillo con la consolidación de alianzas internacionales y el impulso de su desarrollo económico, cultural y turístico mediante la colaboración con ciudades vecinas y socios estratégicos.

Publicidad

Temas

Cultura Economía

Localizaciones

Coahuila Saltillo

