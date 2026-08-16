Facultad de Mercadotecnia estrenará programa de radio con el análisis de los mercados

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Saltillo
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    Facultad de Mercadotecnia estrenará programa de radio con el análisis de los mercados
    ‘Factor M’ llevará a la radio universitaria el análisis de los mercados y las nuevas tendencias de consumo. ARCHIVO

El nuevo espacio abordará tendencias de consumo, tecnología, inteligencia artificial y comportamiento de los compradores

El análisis de los mercados, las tendencias de consumo y los cambios provocados por la tecnología llegarán a la radio universitaria con “Factor M”, nuevo programa de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), creado para acercar estos temas a estudiantes, emprendedores y público en general de Saltillo y el estado.

Bajo el lema “La frecuencia del marketing”, el espacio buscará explicar de manera sencilla cómo las emociones, percepciones y hábitos influyen en las decisiones de compra, además de abordar la transformación que viven las empresas y los consumidores con el crecimiento del internet, las plataformas digitales y la inteligencia artificial.

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“Factor M” será transmitido todos los lunes, de 11:00 a 12:00 horas, por Radio Universidad Saltillo, en el 104.1 FM. La conducción estará a cargo de María Elena Martínez Álvarez, Jesús Eliud Elicerio Castillo e Iván Gaher Garnica Espinoza, integrantes de la Facultad de Mercadotecnia.

La propuesta pretende llevar el conocimiento académico fuera de las aulas mediante análisis de tendencias, casos reales, estrategias comerciales y conversaciones relacionadas con los fenómenos que están modificando la relación entre consumidores y marcas.

Entre los primeros contenidos se contempla hablar sobre la formación de los estudiantes y egresados de Mercadotecnia, la percepción de los empleadores, la oferta de posgrado, las tendencias actuales de la disciplina y los retos que representa la era digital. También se abordará el próximo Simposio de Mercadotecnia 36.

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La creación del programa ocurre en un escenario donde la inteligencia artificial, el comercio digital y los cambios en los hábitos de consumo están modificando la manera en que las empresas diseñan productos, promocionan servicios y toman decisiones comerciales.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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