Facultad de Mercadotecnia estrenará programa de radio con el análisis de los mercados

El análisis de los mercados, las tendencias de consumo y los cambios provocados por la tecnología llegarán a la radio universitaria con “Factor M”, nuevo programa de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), creado para acercar estos temas a estudiantes, emprendedores y público en general de Saltillo y el estado. Bajo el lema “La frecuencia del marketing”, el espacio buscará explicar de manera sencilla cómo las emociones, percepciones y hábitos influyen en las decisiones de compra, además de abordar la transformación que viven las empresas y los consumidores con el crecimiento del internet, las plataformas digitales y la inteligencia artificial.

“Factor M” será transmitido todos los lunes, de 11:00 a 12:00 horas, por Radio Universidad Saltillo, en el 104.1 FM. La conducción estará a cargo de María Elena Martínez Álvarez, Jesús Eliud Elicerio Castillo e Iván Gaher Garnica Espinoza, integrantes de la Facultad de Mercadotecnia. La propuesta pretende llevar el conocimiento académico fuera de las aulas mediante análisis de tendencias, casos reales, estrategias comerciales y conversaciones relacionadas con los fenómenos que están modificando la relación entre consumidores y marcas. Entre los primeros contenidos se contempla hablar sobre la formación de los estudiantes y egresados de Mercadotecnia, la percepción de los empleadores, la oferta de posgrado, las tendencias actuales de la disciplina y los retos que representa la era digital. También se abordará el próximo Simposio de Mercadotecnia 36.

La creación del programa ocurre en un escenario donde la inteligencia artificial, el comercio digital y los cambios en los hábitos de consumo están modificando la manera en que las empresas diseñan productos, promocionan servicios y toman decisiones comerciales.

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