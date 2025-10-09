Fallece en pleno Centro de Saltillo; Ángel ‘N’ había decidido vivir en la calle a pesar de tener familia

Un hombre identificado como Ángel “N”, de 39 años, perdió la vida durante la madrugada de este jueves al exterior de las instalaciones de la Sección 5 del SNTE, ubicadas en la calle Hidalgo, en la Zona Centro de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Mueren trailero y su acompañante tras volcar su unidad cargada de grava, en la carretera 57

Minutos antes de las 6:00 horas, una prima del hombre fue a buscarlo y lo encontró en el lugar donde solía pernoctar, pues, a pesar de tener familia y un sitio donde vivir, él había decidido quedarse en la calle. Había padecido una fuerte depresión y, debido a ello, comenzó a aislarse de su familia. Consideraba la calle como su lugar seguro, aunque sus familiares continuaban visitándolo y ofreciéndole ayuda. Su prima, quien no proporcionó sus generales, acudió a verlo por la mañana. Al llamarlo y moverlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, pidió ayuda al número de emergencias 911, desde donde canalizaron el reporte a la Cruz Roja.