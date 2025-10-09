Fallece en pleno Centro de Saltillo; Ángel ‘N’ había decidido vivir en la calle a pesar de tener familia
Ángel padecía depresión y había decidido vivir en la calle, aunque su familia continuaba visitándolo
Un hombre identificado como Ángel “N”, de 39 años, perdió la vida durante la madrugada de este jueves al exterior de las instalaciones de la Sección 5 del SNTE, ubicadas en la calle Hidalgo, en la Zona Centro de Saltillo.
Minutos antes de las 6:00 horas, una prima del hombre fue a buscarlo y lo encontró en el lugar donde solía pernoctar, pues, a pesar de tener familia y un sitio donde vivir, él había decidido quedarse en la calle.
Había padecido una fuerte depresión y, debido a ello, comenzó a aislarse de su familia. Consideraba la calle como su lugar seguro, aunque sus familiares continuaban visitándolo y ofreciéndole ayuda.
Su prima, quien no proporcionó sus generales, acudió a verlo por la mañana. Al llamarlo y moverlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, pidió ayuda al número de emergencias 911, desde donde canalizaron el reporte a la Cruz Roja.
Paramédicos acudieron al sitio, pero tras su valoración confirmaron que Ángel ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos realizaron las diligencias correspondientes, y el cuerpo fue trasladado a una funeraria para los servicios legales y funerarios pertinentes.