Saltillo: Audiencia de Hugo ‘N’ por violación equiparada en caso Silvia será el 24 de noviembre

El proceso legal por el asesinato de Silvia, adolescente de 13 años localizada sin vida en el ejido Tinajuela, continuará el próximo lunes.

En la audiencia realizada el jueves pasado, la Fiscalía presentó imputación contra Hugo Alejandro por el delito de violación equiparada a menor de 15 años, por lo cual se le impuso prisión preventiva justificada debido a la gravedad del caso, bajo la causa penal 2167/2025.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional con el fin de obtener más elementos para su representación legal. Como resultado, el juez programó una nueva audiencia para el lunes 24 de noviembre a las 13:30 horas, donde se determinará si el acusado será vinculado a proceso.

Aunque el cuerpo de la víctima presentaba un disparo en el cráneo, el imputado aún no enfrenta cargos por feminicidio. Las autoridades prevén que pueda emitirse una segunda orden de aprehensión relacionada con ese delito conforme avancen las investigaciones.

El señalamiento por violación equiparada corresponde a lo establecido en la legislación de Coahuila, que sanciona las relaciones sexuales con menores de edad.

En lo que va del año, ocho casos han sido turnados al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para su tipificación, siendo el Ministerio Público la instancia encargada de integrar las denuncias.

La menor fallecida fue identificada como Silvia, de 13 años. Su cuerpo fue localizado la noche del pasado domingo en las inmediaciones del ejido Buñuelos, cerca de la carretera Saltillo–Zacatecas. La adolescente había sido reportada como no localizada por sus familiares desde el 28 de octubre.

PIDE RESPETO

En medio del proceso judicial, la familia de Silvia ha manifestado su exigencia de esclarecimiento y castigo al responsable.

Su padre, Hilario Camarillo Hernández, la recuerda como una joven alegre y trabajadora, y ha solicitado que las investigaciones conduzcan a sancionar a quien resulte responsable, evitando señalamientos infundados.

El señor lamentó profundamente la pérdida, señalando que “esa muerte que le pasó a mi hija, ella no se la merecía”.

Camarillo Hernández exigió a las autoridades que sigan con las investigaciones para que se haga justicia para su hija.