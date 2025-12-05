Familia de Larissa, niña de 7 años con litiasis coraliforme, solicita apoyo para cirugía urgente

La familia de Larissa Estefanía Calvillo Ortiz, una niña de 7 años diagnosticada con litiasis coraliforme renal, inició una colecta para cubrir los gastos de la cirugía que necesita de manera urgente. Su tía, Rossy, explicó que los estudios recientes confirmaron la presencia de varios cálculos en uno de los riñones, lo que ha llevado a los especialistas a recomendar una intervención “lo más pronto posible”.

Rossy comentó que el diagnóstico llegó después de meses de estudios y revisiones. Recordó que, tras una cirugía abdominal realizada en marzo, “nos dijeron que siguiéramos investigando porque algo no salía bien en los estudios”. En junio recibieron la confirmación del padecimiento y desde entonces han acudido con distintos médicos para definir el tratamiento adecuado.

La menor fue valorada por el urólogo Diego Ramírez, quien indicó la necesidad de realizar una cirugía renal percutánea con litotricia láser. De acuerdo con la documentación médica entregada por la familia, el procedimiento tiene un costo aproximado de 95 a 100 mil pesos, más un catéter previo de 16 mil pesos que debe colocarse dos semanas antes de la operación. “No es una sola piedra; son varias en un riñón, y el doctor nos dijo que no se puede esperar tanto”, señaló su tía.

Larissa permanece en su domicilio mientras su familia organiza actividades para reunir fondos. “El doctor nos dijo que, en cuanto tengamos el recurso, él programa la internación; no es posible entrar con pagaré, tenemos que cubrir el costo antes”, explicó Rossy. Debido a que carecen de los medios económicos para cubrir el proceso completo, han comenzado ventas y colectas para avanzar en la meta.