Familias toman la Ruta Recreativa para intercambiar estampitas

Familias, niñas, niños y aficionados al fútbol internacional se reunieron este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo para participar en el intercambio de estampitas instalado en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez. Desde temprana hora, decenas de asistentes llegaron con álbumes y fajos de repetidas para avanzar en sus colecciones y convivir durante el paseo dominical, que cada semana reúne a familias en distintos puntos de la ciudad.

Bajo el distribuidor vial, personas de distintas edades organizaron intercambios mientras buscaban completar estampas faltantes rumbo a la próxima justa internacional de fútbol. La dinámica continuará del 18 al 22 de mayo en diferentes espacios públicos de Saltillo, en horario de 18:00 a 20:00 horas. El lunes se realizará en el Biblioparque Sur; el martes en el Gimnasio Municipal; el miércoles en la explanada de Presidencia Municipal; el jueves en la alberca de la colonia Mirasierra y el viernes en el centro comunitario de la colonia Saltillo 2000.

Además del intercambio de estampitas, durante la Ruta Recreativa se realizaron actividades de activación física, convivencia y atención ciudadana por parte de distintas dependencias municipales.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó con actividades de proximidad social, mientras que personal de Salud Pública Municipal instaló módulos donde se ofrecieron consultas médicas, detección de diabetes e hipertensión, así como vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas. La Ruta Recreativa se realiza todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Baja California y Canadá, en horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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