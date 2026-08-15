Festival Internacional de Rondallas llena de música el Centro de Saltillo

Con una amplia asistencia de familias se desarrolló la segunda jornada del Festival Internacional de Rondallas Saltillo 2026, que llevó música y tradición al Paseo Capital, en el Distrito Centro. El programa continuará este fin de semana con conciertos presenciales. El encuentro es impulsado por el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, y reúne a más de 50 agrupaciones locales, nacionales y extranjeras, con el objetivo de preservar una tradición que distingue a la capital de Coahuila.

Durante la jornada, el Paseo Capital se transformó en escenario de una velada musical, donde familias y visitantes disfrutaron las interpretaciones de las distintas agrupaciones participantes, acompañadas por guitarras y voces.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, señaló que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se mantiene el respaldo a encuentros que contribuyen a fortalecer la actividad cultural y la convivencia familiar. “Este festival es parte de una tradición muy ligada a Saltillo. Nuestra ciudad es referente de las rondallas y queremos que las familias sigan disfrutando de esta música y de los espacios que tenemos para compartirla”, afirmó. TRADICIÓN RONDALLERA CON CASI DOS DÉCADAS El Festival Internacional de Rondallas se realiza en Saltillo desde 2004 y, a lo largo de sus distintas ediciones, ha reunido a agrupaciones infantiles, estudiantiles y profesionales procedentes de diferentes estados de México y otros países.

Las actividades iniciaron el jueves 13 de agosto con un concierto virtual y continuaron el viernes en Paseo Capital. Este sábado 15 y domingo 16 de agosto se llevarán a cabo conciertos presenciales en el Auditorio Gimnasio La Salle. Como parte de la cartelera cultural de la ciudad, el Centro Cultural Casa Purcell también recibió al pianista Gadiel Juárez Cossio, quien la tarde del viernes ofreció el recital “Eclipse: Chopin y Debussy”.

Durante la presentación, el músico interpretó obras de Frédéric Chopin y Claude Debussy ante el público reunido en uno de los recintos culturales más representativos de Saltillo. El Gobierno Municipal, mediante el Instituto Municipal de Cultura, mantiene una programación de actividades artísticas en distintos espacios de la ciudad, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

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