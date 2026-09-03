FGE no persigue trata de personas tras cateo en supuesta ‘casa de citas’; advierte que denuncia solo es por violencia familiar

Tras el cateo a un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Real de Peña al norte de Saltillo donde de acuerdo con medios locales se realizaban presuntos actos de “trata de personas”, fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron este jueves que, hasta el momento, el caso no ha recibido denuncias de presuntas víctimas, mientras que la única con la que cuentan se trata de un asunto de violencia de pareja. Fue el pasado martes cuando autoridades de la Fiscalía General del Estado, entre ellas el fiscal general Federico Fernández Montañez, arribaron al domicilio para realizar un cateo con el objetivo de cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Hames “N”.

Según las fuentes, el caso empezó en el Hospital General de Saltillo, a donde la joven acudió tras ser violentada físicamente por Hames “N”, a quien en inicio reconoció como su actual expareja, con quien trabajaba en el domicilio. El caso se trasladó ante el Centro de Empoderamiento de Justicia para la Mujer de Saltillo, quien a través de sus ministerios públicos adscritos, solicitó el cateo y una orden de aprehensión ante un juez, por la violencia que también se perpetró de forma sexual. En el cateo, se recuperaron réplicas de arma; es decir, armas de juguete como de agua, de postas y de aire; así como mariguana, que fueron decomisadas por las autoridades. La casa que ofrecía “masajes terapéuticos” tenía alrededor de tres semanas de haber sido instalada en la colonia, y según la autoridad, hasta ahora no existen datos de que las mujeres que trabajaban en el lugar estuvieran obligadas a realizar actos sexuales, al menos en lo que se ha recuperado en los testimonios de las mismas.

A la fecha, las fuentes consultadas manifestaron que aunque la investigación se mantiene y está abierta para cualquier denunciante que quiera reportar actos de trata, las primeras audiencias que pudiera enfrentar Hames “N”, serían por delitos de violencia de pareja. Al respecto, VANGUARDIA también consultó a fuentes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata, quien confirmó que hasta ahora, el caso no ha sido turnado ante su instancia.

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