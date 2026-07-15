FINA Saltillo 2026 impulsa la inclusión a través del arte con el proyecto “IncluyArte”

Como parte de esta iniciativa, se realizó la lectura de poemas en voz alta, braille y lengua de señas mexicana “¿Ya te diste cuenta?”, obra de María Forcarr Rimar, persona con discapacidad motriz. La actividad reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos en las instalaciones del Centro Cultural Casa Purcell.

El Festival Internacional de las Artes (FINA) Saltillo 2026 continúa promoviendo la inclusión y la participación de todas las personas mediante distintas expresiones artísticas, a través del proyecto cultural “IncluyArte”.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, informó que las actividades de “IncluyArte” continuarán el próximo miércoles 22 de julio con la presentación de “El arte de existir”, un espectáculo de teatro y danza incluyente que se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, con entrada libre para el público.

Rodarte Rangel destacó que este proyecto, coordinado por Xóchitl y Lydia Cabrera, busca generar espacios donde el arte sea una herramienta de integración y expresión para personas con discapacidad.

Dentro de las actividades previas de “IncluyArte” se presentó el concierto “Voces en la Inclusión”, a cargo de un coro conformado por personas con discapacidad visual, quienes ofrecieron una muestra de talento y sensibilidad artística.

Además, como parte de la programación del FINA Saltillo 2026, se llevó a cabo la conferencia “Inteligencia artificial y el futuro de la imagen”, impartida por Esteban Sosa en Ágora Carolina.