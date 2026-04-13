Fiscalía regresa inmueble cateado, en Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Agencia de Delitos Patrimoniales, logró la restitución de un lote de autos a favor de su propietario.

Se trata del negocio Face Car, el cual fue cateado a partir de una denuncia por el delito de fraude, bajo el número de expediente FGE/DGSP/UIC/2205/2026. El apoderado legal, Patricio Labastida, informó que durante la investigación no recibió citatorios para aclarar el supuesto fraude.

El viernes 10 de abril por la tarde, elementos militares ingresaron al lugar y retiraron el monitor DVR, presuntamente para evitar ser videograbados. Asimismo, se llevaron diversa documentación, entre ella: cláusulas de autorización, solicitudes de crédito, acuerdos de voluntades, identificaciones impresas y reportes de crédito.

También fueron asegurados documentos como cotizaciones de crédito, convenios de compraventa de vehículos, comprobantes de domicilio, solicitudes de crédito automotriz de La Nogalera, estados de cuenta bancarios y un cuaderno con anotaciones sobre vehículos.

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De igual forma, se incautaron dos monitores de computadora con teclado blanco y cargadores negros, dos mouses, identificaciones de diversas personas y dos laptops. Tras varios intentos por recuperar el inmueble, ubicado en la prolongación Urdiñola, en el fraccionamiento Los Arcos, se dio seguimiento al caso mediante una solicitud dirigida a la FGE para la devolución de los bienes asegurados.

La tarde de este lunes, detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron a retirar los sellos de aseguramiento del lote de autos. De acuerdo con los afectados, no faltó ningún objeto; además, se mostraron conformes con la devolución y agradecieron la acción.

Con esto, se da por concluida la acción penal. El litigante señaló que las actividades del establecimiento se reanudarán en las próximas horas de este martes.

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