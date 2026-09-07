Habilitan área de atención a adicciones en Saltillo para combatir consumo en jóvenes

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Saltillo
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    Habilitan área de atención a adicciones en Saltillo para combatir consumo en jóvenes
    Los jóvenes de 13 a 29 años concentran la mayor incidencia de abuso de sustancias en Coahuila, de acuerdo con datos del Centro de Integración Juvenil. ESPECIAL

La obra continúa en construcción y remodelación, pero ya se activó el servicio de consultas

El antiguo Hospital del Niño ha sido reconvertido para albergar el Centro Integral de Salud Mental, un espacio que ya cuenta con un área habilitada para ofrecer consultas psicológicas regulares a personas con problemas de adicción.

Este proyecto, que acumulaba más de un año en proceso de remodelación, ha recibido financiamiento de diversas fuentes, destacando la participación de la Fundación del Empresariado Coahuilense.

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El equipamiento y habilitación de esta clínica ha sido posible gracias a los recursos recaudados a través del Impuesto sobre la Nómina (ISN). Mediante este esquema, comités mixtos conformados por empresarios, ciudadanos y funcionarios públicos definen de manera anual el destino de estos fondos públicos hacia obras de impacto social, priorizando en esta ocasión la salud mental y la prevención de adicciones.

Aunque la infraestructura del hospital aún no se encuentra operando al 100% de su capacidad total, el área que ya está en funcionamiento busca constituirse como una alternativa de apoyo directo para que los padres de familia puedan canalizar a los jóvenes afectados.

La apertura de este espacio responde a una urgente problemática de salud pública en Coahuila. De acuerdo con datos del Centro de Integración Juvenil (CIJ), el sector poblacional que registra el mayor número de casos por abuso de sustancias en el estado se ubica entre los 13 y los 29 años de edad, siendo el alcohol la principal puerta de entrada.

$!El antiguo Hospital del Niño fue reconvertido para albergar el nuevo Centro Integral de Salud Mental en Saltillo.
El antiguo Hospital del Niño fue reconvertido para albergar el nuevo Centro Integral de Salud Mental en Saltillo. ESPECIAL

Durante el periodo que comprende los años 2024 y 2025, el CIJ brindó atención a 216 jóvenes en Saltillo que presentaban un consumo abusivo de alcohol o drogas. Al analizar las actividades de los pacientes atendidos, el reporte estadístico arroja que los estudiantes de tiempo completo representan el sector más vulnerable con una atención de 117 casos.

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Además de 54 jóvenes se dedicaban únicamente a trabajar, 43 jóvenes se encontraban desempleados al momento de recibir la atención y 2 jóvenes estudiaban y trabajaban de manera simultánea.

El nuevo Centro Integral de Salud Mental, busca reforzar las redes de apoyo comunitario en Saltillo para ofrecer tratamientos clínicos accesibles que ayuden a frenar las dependencias desde etapas tempranas.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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