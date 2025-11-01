Hacen guardias de 24 horas para evitar despojo de propiedad en el centro de Saltillo

Una disputa por una propiedad destapa conflictos en el centro de Saltillo por la lucha de propiedades. Los afectados son propietarios de la Calle General Cepeda Número 477, en el centro de la ciudad. Comentan que al menos tres familias están en la misma situación. El común denominador es que son propiedades de personas de la tercera edad. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de octubre de 2025

La familia de Lara acusa al notario 131 de buscar apoderarse de los inmuebles, alegando ser el nuevo dueño y forzando desalojos. Ante esta situación, los afectados están montando guardias de 24 horas y han recurrido a representación legal para defender sus propiedades.

La confrontación se centra en una propiedad que, según los afectados, fue comprada por el señor Armando Lara Caldara, quien ya falleció, y su esposa en 1961. La familia asegura tener las escrituras originales, el pago de predial al día por décadas, y estar en posesión legítima del inmueble.

NOTARIO ACUSADO DE ¨ILEGALIDADES¨ El conflicto estalló cuando los vecinos alertaron a la familia de movimientos en la propiedad que actualmente no está habitada. Sofía Vega expresó su indignación ante la situación: “No es posible que la gente que se dedica a ser legal, haga ilegalidades”. El Notario Prado Flores ha defendido sus acciones, argumentando que él y sus asociados son los dueños de varias casas en la zona como parte de un proyecto de desarrollo que comenzó hace años. Las personas que se identifican como afectadas mencionaron que quienes se identifican como nuevos dueños alegan ser propietarios de casas en el Callejón Gómez, Callejón Caracol y Guerrero.