Hacen guardias de 24 horas para evitar despojo de propiedad en el centro de Saltillo

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    La familia afectada mantiene guardias de 24 horas para proteger su propiedad en el centro de Saltillo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

El enfrentamiento surge por disputas legales sobre la propiedad de inmuebles, involucrando a varias familias y cuestionamientos sobre la titularidad

Una disputa por una propiedad destapa conflictos en el centro de Saltillo por la lucha de propiedades.

Los afectados son propietarios de la Calle General Cepeda Número 477, en el centro de la ciudad. Comentan que al menos tres familias están en la misma situación. El común denominador es que son propiedades de personas de la tercera edad.

$!Vista del inmueble ubicado en la Calle General Cepeda, donde se disputa la posesión legal.
Vista del inmueble ubicado en la Calle General Cepeda, donde se disputa la posesión legal. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

La familia de Lara acusa al notario 131 de buscar apoderarse de los inmuebles, alegando ser el nuevo dueño y forzando desalojos.

Ante esta situación, los afectados están montando guardias de 24 horas y han recurrido a representación legal para defender sus propiedades.

La confrontación se centra en una propiedad que, según los afectados, fue comprada por el señor Armando Lara Caldara, quien ya falleció, y su esposa en 1961. La familia asegura tener las escrituras originales, el pago de predial al día por décadas, y estar en posesión legítima del inmueble.

$!Notario involucrado en la disputa presentó una querella por despojo contra un miembro de la familia.
Notario involucrado en la disputa presentó una querella por despojo contra un miembro de la familia. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

NOTARIO ACUSADO DE ¨ILEGALIDADES¨

El conflicto estalló cuando los vecinos alertaron a la familia de movimientos en la propiedad que actualmente no está habitada.

Sofía Vega expresó su indignación ante la situación: “No es posible que la gente que se dedica a ser legal, haga ilegalidades”.

El Notario Prado Flores ha defendido sus acciones, argumentando que él y sus asociados son los dueños de varias casas en la zona como parte de un proyecto de desarrollo que comenzó hace años.

Las personas que se identifican como afectadas mencionaron que quienes se identifican como nuevos dueños alegan ser propietarios de casas en el Callejón Gómez, Callejón Caracol y Guerrero.

$!Bloqueo de la puerta principal y muro de block impiden el ingreso a los propietarios legítimos.
Bloqueo de la puerta principal y muro de block impiden el ingreso a los propietarios legítimos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

FAMILIA PIDE AYUDA

La tensión ha llevado a la familia a tomar medidas extremas. Después de que se les impidiera el acceso a su casa bloqueando la puerta principal con soldadura y un muro de block en la parte trasera, la familia comenzó a montar guardias las 24 horas.

En un giro de los acontecimientos, el notario, o sus representantes, interpusieron una querella por despojo contra la hermana menor de la familia, a pesar de que la familia es la que está defendiendo la posesión. Tras una comparecencia, se dictaron medidas cautelares contra la hermana, impidiéndole acercarse.

La familia expresó su profundo temor ante el poder del notario y la posible desventaja legal, especialmente porque alegan que esta no es una situación aislada. Reportaron que otras personas vulnerables han sido molestadas en circunstancias similares.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

