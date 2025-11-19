HG de Saltillo realiza la primera procuración multiorgánica del año; donan riñones, córneas y tejido
La primera procuración multiorgánica de 2025 en el Hospital General de Saltillo permitió recuperar riñones, tejido muscular y córneas de un paciente con daño cerebral irreversible
El Hospital General de Saltillo llevó a cabo este martes la primera procuración multiorgánica de 2025, luego de que la familia de un paciente masculino con diagnóstico irreversible decidiera donar sus órganos tras sufrir un accidente cerebrovascular. La intervención marcó un hito en la entidad al permitir que varias personas puedan mejorar su calidad de vida.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante el procedimiento se obtuvieron dos riñones: uno será trasladado al Hospital General del Estado de México y el otro al Hospital Christus Muguerza, en Monterrey. Además, se extrajo tejido muscular que permanecerá en el propio Hospital General de Saltillo, mientras que las córneas se enviarán al Centro Estatal del Adulto Mayor y al Hospital General de Torreón.
Con esta intervención, se trataría de la séptima procuración de órganos realizada en Coahuila en lo que va del presente año, resultado del trabajo coordinado del equipo procurador y del avance de la cultura de donación en la entidad. Autoridades médicas destacaron que cada procedimiento representa esperanza para pacientes que esperan un trasplante.
El paciente había sido atendido inicialmente en el Hospital General de Alta Especialidad del ISSSTE, donde se confirmó el daño cerebral irreversible. Debido a que ese hospital aún se encuentra en proceso de obtener las certificaciones para realizar procuraciones, la familia aceptó su traslado al Hospital General de Saltillo para llevar a cabo el procedimiento.