HG de Saltillo realiza la primera procuración multiorgánica del año; donan riñones, córneas y tejido

El Hospital General de Saltillo llevó a cabo este martes la primera procuración multiorgánica de 2025, luego de que la familia de un paciente masculino con diagnóstico irreversible decidiera donar sus órganos tras sufrir un accidente cerebrovascular. La intervención marcó un hito en la entidad al permitir que varias personas puedan mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante el procedimiento se obtuvieron dos riñones: uno será trasladado al Hospital General del Estado de México y el otro al Hospital Christus Muguerza, en Monterrey. Además, se extrajo tejido muscular que permanecerá en el propio Hospital General de Saltillo, mientras que las córneas se enviarán al Centro Estatal del Adulto Mayor y al Hospital General de Torreón.