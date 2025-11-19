HG de Saltillo realiza la primera procuración multiorgánica del año; donan riñones, córneas y tejido

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    HG de Saltillo realiza la primera procuración multiorgánica del año; donan riñones, córneas y tejido
    La primera procuración multiorgánica de 2025 en el HG de Saltillo dará una nueva oportunidad de vida a varios pacientes. FOTO: ARCHIVO

La primera procuración multiorgánica de 2025 en el Hospital General de Saltillo permitió recuperar riñones, tejido muscular y córneas de un paciente con daño cerebral irreversible

El Hospital General de Saltillo llevó a cabo este martes la primera procuración multiorgánica de 2025, luego de que la familia de un paciente masculino con diagnóstico irreversible decidiera donar sus órganos tras sufrir un accidente cerebrovascular. La intervención marcó un hito en la entidad al permitir que varias personas puedan mejorar su calidad de vida.

TE PUEDE INTERESAR: A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto

De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante el procedimiento se obtuvieron dos riñones: uno será trasladado al Hospital General del Estado de México y el otro al Hospital Christus Muguerza, en Monterrey. Además, se extrajo tejido muscular que permanecerá en el propio Hospital General de Saltillo, mientras que las córneas se enviarán al Centro Estatal del Adulto Mayor y al Hospital General de Torreón.

Con esta intervención, se trataría de la séptima procuración de órganos realizada en Coahuila en lo que va del presente año, resultado del trabajo coordinado del equipo procurador y del avance de la cultura de donación en la entidad. Autoridades médicas destacaron que cada procedimiento representa esperanza para pacientes que esperan un trasplante.

El paciente había sido atendido inicialmente en el Hospital General de Alta Especialidad del ISSSTE, donde se confirmó el daño cerebral irreversible. Debido a que ese hospital aún se encuentra en proceso de obtener las certificaciones para realizar procuraciones, la familia aceptó su traslado al Hospital General de Saltillo para llevar a cabo el procedimiento.

Temas


Donación De Órganos
Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades estatales presentaron la expectativa que se tiene con este programa de cara al 2030.

Coahuila: Fortalecen Educación Dual; presentan plan 2026-2030
Víctor Mohamar Servín, director general de Davisa, anticipó que faltan más de seis meses para que se reactive la actividad económica.

Coahuila: Este ha sido el peor año en incertidumbre; se aclarará hasta el 2T de 2026, prevé Davisa

El gobernador Manolo Jiménez detalló las obras que se han realizado en materia de infraestructura vial y movilidad para la Región Sureste.

Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste

true

POLITICÓN: Entrega Manolo Jiménez conexión clave para Saltillo y Ramos Arizpe
La generación del hueso

La generación del hueso
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
true

Hechos y brumas sobre las marchas de la Generación Z
true

Michoacán: AMLO sembró vientos; hoy la Presidenta cosecha tempestades