Hidroterapia y masaje infantil: el nuevo refugio para el desarrollo de los bebés en Saltillo

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    Hidroterapia y masaje infantil: el nuevo refugio para el desarrollo de los bebés en Saltillo
    Tinas especializadas permiten movimientos libres sin gravedad, recreando la sensación intrauterina. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/ VANGUARDIA

Las terapias favorecen el desarrollo psicomotor, fortalecen la musculatura, alivian cólicos y gases, mejoran el sueño y refuerzan el vínculo afectivo entre bebé y familia

Con el objetivo de potenciar el desarrollo integral de los más pequeños, Saltillo ha inaugurado un nuevo centro especializado: Burbujas Baby Spa, ubicado en Plaza La Cantera, sobre Musa de León.

Este centro, único en el estado, ofrece servicios de masoterapia e hidroterapia, diseñados para bebés desde los 45 días de nacidos hasta los 18 meses de edad.

$!Sesiones combinadas de hidroterapia y masaje favorecen la coordinación, equilibrio y bienestar general.
Sesiones combinadas de hidroterapia y masaje favorecen la coordinación, equilibrio y bienestar general. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/ VANGUARDIA

La hidroterapia, realizada en tinas especializadas mediante vibraciones de agua tibia y color terapia, busca recrear la sensación intrauterina para el bebé. El movimiento libre sin gravedad estimula los reflejos naturales.

La suave resistencia del agua ayuda a fortalecer el sistema musculoesquelético y la musculatura respiratoria, mejorando la coordinación y el equilibrio de los infantes. Además, el entorno acuático y su temperatura promueven una relajación profunda, reduciendo el estrés y favoreciendo el establecimiento de patrones de sueño más saludables.

$!Tinas de hidroterapia diseñadas para estimular reflejos naturales y fortalecer la musculatura de los bebés.
Tinas de hidroterapia diseñadas para estimular reflejos naturales y fortalecer la musculatura de los bebés. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/ VANGUARDIA

Por su parte, la masoterapia o masaje infantil complementa la experiencia, enfocándose en el contacto físico afectivo entre el bebé y su familia. Esta técnica es altamente efectiva para aliviar el malestar y reducir síntomas de cólicos, gases y estreñimiento, mejorando la movilidad intestinal.

Los resultados en el bienestar de los infantes son notables. La madre de una de las pequeñas atendidas compartió su experiencia positiva, asegurando tener ya reservadas más sesiones para los próximos meses.

$!Ambiente cálido y relajante que ayuda a reducir estrés y mejorar los patrones de sueño del bebé.
Ambiente cálido y relajante que ayuda a reducir estrés y mejorar los patrones de sueño del bebé. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/ VANGUARDIA

Ambas terapias combinadas no solo contribuyen al desarrollo psicomotor y la conciencia corporal, sino que también son clave para fortalecer el apego y el vínculo emocional entre la familia y el bebé.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

