Hidroterapia y masaje infantil: el nuevo refugio para el desarrollo de los bebés en Saltillo

Con el objetivo de potenciar el desarrollo integral de los más pequeños, Saltillo ha inaugurado un nuevo centro especializado: Burbujas Baby Spa, ubicado en Plaza La Cantera, sobre Musa de León. Este centro, único en el estado, ofrece servicios de masoterapia e hidroterapia, diseñados para bebés desde los 45 días de nacidos hasta los 18 meses de edad.

La hidroterapia, realizada en tinas especializadas mediante vibraciones de agua tibia y color terapia, busca recrear la sensación intrauterina para el bebé. El movimiento libre sin gravedad estimula los reflejos naturales. La suave resistencia del agua ayuda a fortalecer el sistema musculoesquelético y la musculatura respiratoria, mejorando la coordinación y el equilibrio de los infantes. Además, el entorno acuático y su temperatura promueven una relajación profunda, reduciendo el estrés y favoreciendo el establecimiento de patrones de sueño más saludables.

Por su parte, la masoterapia o masaje infantil complementa la experiencia, enfocándose en el contacto físico afectivo entre el bebé y su familia. Esta técnica es altamente efectiva para aliviar el malestar y reducir síntomas de cólicos, gases y estreñimiento, mejorando la movilidad intestinal. Los resultados en el bienestar de los infantes son notables. La madre de una de las pequeñas atendidas compartió su experiencia positiva, asegurando tener ya reservadas más sesiones para los próximos meses.

Ambas terapias combinadas no solo contribuyen al desarrollo psicomotor y la conciencia corporal, sino que también son clave para fortalecer el apego y el vínculo emocional entre la familia y el bebé.