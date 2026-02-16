Hombre sufre lesión en el cráneo al caer de una escalera, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Hombre sufre lesión en el cráneo al caer de una escalera, en Saltillo
    Paramédicos acudieron al lugar para trasladar al lesionado.
    Hombre sufre lesión en el cráneo al caer de una escalera, en Saltillo

El albañil cayó de más de dos metros de altura cuando laboraba en un terreno de la colonia Nuevo Progreso

Un empleado de la construcción fue trasladado al área de urgencias de la Cruz Roja tras caer desde lo alto de una escalinata de aluminio con la que trabajaba en un terreno de la colonia Nuevo Progreso.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a chofer y aseguran camión tras muerte de peatón en Saltillo

Su estado de salud se reporta estable. El accidente ocurrió cerca de las 3:30 de la tarde, en el cruce de las calles Nueva Era y Nuevo Mundo. El afectado, Fernando N., de 45 años de edad, fue contratado para la instalación de una losa y, aparentemente, no colocó correctamente la escalera. Desde ahí resbaló desde una altura aproximada de dos metros y se golpeó fuertemente en la cabeza, lo que le ocasionó una hemorragia.

Sus compañeros fueron quienes solicitaron ayuda inmediata al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron una ambulancia y personal de Bomberos, quienes trasladaron al herido a dicha institución para descartarle lesiones de consideración.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Diego Canalas, (izq), estuvo durante la apertura de Torreón TV.

Torreón: destacan a Coahuila en foros nacionales por su modelo de seguridad
Vecinos de distintas colonias acudieron desde temprana hora al módulo instalado en Alsuper Mirasierra para recibir la vacuna contra el sarampión.

Arranca campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en Saltillo
Intervienen tramo que divide la colonia Anáhuac y Valle Universidad.

Saltillo: Brigadas municipales limpian tramo del arroyo La Encantada
Jonathan Heath recordó que entre 2008 a 2009 el porcentaje de trabajadores que ganaban hasta un salario mínimo no llegaba al 12%.

Urge la inversión para alcanzar las metas de crecimiento: Banco de México
Gabriela Gutiérrez Mora indicó que se trata de una aportación social para México.

IMEF trabajará en libro sobre la economía del Mundial del Futbol

La herencia con escrituras

La herencia con escrituras
Marx Arriaga, un ególatra obsesivo

Marx Arriaga, un ególatra obsesivo
true

De carpas y carperas