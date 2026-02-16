Hombre sufre lesión en el cráneo al caer de una escalera, en Saltillo

Un empleado de la construcción fue trasladado al área de urgencias de la Cruz Roja tras caer desde lo alto de una escalinata de aluminio con la que trabajaba en un terreno de la colonia Nuevo Progreso.

Su estado de salud se reporta estable. El accidente ocurrió cerca de las 3:30 de la tarde, en el cruce de las calles Nueva Era y Nuevo Mundo. El afectado, Fernando N., de 45 años de edad, fue contratado para la instalación de una losa y, aparentemente, no colocó correctamente la escalera. Desde ahí resbaló desde una altura aproximada de dos metros y se golpeó fuertemente en la cabeza, lo que le ocasionó una hemorragia.

Sus compañeros fueron quienes solicitaron ayuda inmediata al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron una ambulancia y personal de Bomberos, quienes trasladaron al herido a dicha institución para descartarle lesiones de consideración.