Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Saltillo recibe tomógrafo de alta tecnología

Como parte de la estrategia de modernización de los servicios médicos impulsada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Saltillo fue uno de los 40 hospitales del país beneficiados con la incorporación de un tomógrafo de alta gama, con el objetivo de mejorar la precisión de los diagnósticos y reducir los tiempos de atención en áreas de Urgencias y Hospitalización. La directora del hospital, Nitzary Mayela Cortés Recio, informó que el nuevo equipo es un tomógrafo axial computarizado General Electric de 256 cortes, tecnología que permite obtener imágenes tridimensionales con una resolución hasta cuatro veces superior a la de los equipos anteriores.

Explicó que esta herramienta permitirá realizar diagnósticos más precisos y agilizar la atención de pacientes en Urgencias, consulta externa y procedimientos quirúrgicos, además de disminuir la necesidad de contratar servicios externos para la realización de estudios de imagen. La especialista detalló que, anteriormente, un paciente que requería una tomografía por una lesión traumática debía ser trasladado a un proveedor externo, proceso que podía tomar entre una y dos horas. Con el nuevo equipo, el estudio podrá realizarse dentro del hospital en un lapso de entre 15 y 30 minutos. Añadió que la incorporación del tomógrafo permitirá brindar una atención más oportuna y eficiente, con capacidad para realizar estudios a alrededor de 15 pacientes por turno y hasta 50 por semana.

Cortés Recio explicó que el equipo será de gran utilidad para detectar de manera rápida y precisa lesiones derivadas de traumatismos craneoencefálicos, hemorragias intracraneales, aneurismas, tumores cerebrales y otras alteraciones neurológicas que requieren atención inmediata. Asimismo, permitirá identificar lesiones en tórax, neumonías complicadas, abscesos, padecimientos abdominales como apendicitis complicada, así como traumatismos en extremidades, fortaleciendo la capacidad diagnóstica del hospital y mejorando la atención que reciben los derechohabientes.

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