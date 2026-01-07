Hoy arrancan inscripciones para cursos de inglés en la UAdeC

El Centro de Idiomas Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) mantiene abierta su oferta de Cursos de Idiomas en modalidades entre semana y sabatina, dirigidos a niñas, niños, adolescentes y adultos, así como a público externo interesado en fortalecer sus competencias lingüísticas.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, el proceso de ingreso para aspirantes externos inicia con un pre-registro en la página http://www.siia.uadec.mx/centroidiomas/idiomas.htm, donde el sistema genera un folio que deberá presentarse posteriormente en las oficinas del Centro de Idiomas para concluir la inscripción. En el caso de estudiantes y egresados de la UAdeC, el periodo de inscripción estará abierto del 7 al 16 de enero de 2026, presentando su número de matrícula o credencial vigente.

En la modalidad sabatina, los cursos de inglés para niñas, niños y adolescentes se impartirán del 17 de enero al 9 de mayo de 2026, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. Para el grupo de adultos, las clases se desarrollarán de 9:00 a 14:00 horas. En este mismo horario se ofrecerán otros idiomas dirigidos a adultos, entre ellos francés, coreano, alemán, portugués, japonés, italiano y chino-mandarín.

Las personas de nuevo ingreso, así como aquellas que cuenten con conocimientos previos de inglés, podrán presentar un Examen de Ubicación, el cual se aplicará del 7 al 9 de enero de 2026, con el objetivo de integrarlas al nivel que corresponda a sus habilidades lingüísticas.

En cuanto a los costos, el curso de inglés para niñas, niños, adolescentes, así como para alumnos y trabajadores de la UAdeC, tendrá un costo de 915 pesos. Los egresados deberán cubrir un monto de 1,352 pesos, mientras que los adultos externos pagarán 1,560 pesos. Para los cursos de otros idiomas, el costo para el público en general será de 1,362 pesos y para egresados de la UAdeC de 1,144 pesos.

Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir directamente al Centro de Idiomas Saltillo, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, esquina con Salvador González Lobo, en la colonia República Oriente de Saltillo, Coahuila. Asimismo, pueden comunicarse a los teléfonos (844) 416 5143 y (844) 416 5083, o consultar la página oficial de Facebook.