Hoy se enciende la magia navideña en la plaza principal de Ramos Arizpe

Este viernes 5 de diciembre, Ramos Arizpe abrirá oficialmente su temporada navideña con el tradicional encendido del Pino Navideño, un evento que contará con más de 300 mil luces y diversas actividades diseñadas para el disfrute de las familias y la promoción del turismo local.

La ceremonia se llevará a cabo a las 19:00 horas en la plaza principal, y forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal y el Sistema DIF de ofrecer un espacio que fortalezca la convivencia social y estimule la economía durante la temporada decembrina.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: buscan sumar monitores de calidad del aire mediante donativos a centros comunitarios

Como elemento central, se instalará un pino monumental de 12 metros de altura, decorado con efecto nevado y rodeado de jardines invernales, murales de hielo y distintos escenarios fotográficos que permitirán a los visitantes capturar recuerdos de la celebración. El kiosco de la plaza se transformará en un iglú gigante, escenario donde Santa Claus recibirá a los niños durante todo el periodo navideño.

El evento contará además con una villa temática que incluye un corredor de productos típicos, donde se ofrecerán manzanas caramelizadas, galletas de jengibre, champurrado, chocolate caliente, churros, algodones de azúcar y diversas creaciones de temporada elaboradas por emprendedoras locales.