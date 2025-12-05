Hoy se enciende la magia navideña en la plaza principal de Ramos Arizpe

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Hoy se enciende la magia navideña en la plaza principal de Ramos Arizpe
    Más de 300 mil luces decoran la plaza, la Presidencia Municipal y el bulevar Manuel Acuña. FOTO: CORTESÍA

El encendido incluirá atracciones como trenecito, carrusel y espacios temáticos para promover la convivencia familiar y el turismo local a las 19:00 horas

Este viernes 5 de diciembre, Ramos Arizpe abrirá oficialmente su temporada navideña con el tradicional encendido del Pino Navideño, un evento que contará con más de 300 mil luces y diversas actividades diseñadas para el disfrute de las familias y la promoción del turismo local.

La ceremonia se llevará a cabo a las 19:00 horas en la plaza principal, y forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal y el Sistema DIF de ofrecer un espacio que fortalezca la convivencia social y estimule la economía durante la temporada decembrina.

Como elemento central, se instalará un pino monumental de 12 metros de altura, decorado con efecto nevado y rodeado de jardines invernales, murales de hielo y distintos escenarios fotográficos que permitirán a los visitantes capturar recuerdos de la celebración. El kiosco de la plaza se transformará en un iglú gigante, escenario donde Santa Claus recibirá a los niños durante todo el periodo navideño.

El evento contará además con una villa temática que incluye un corredor de productos típicos, donde se ofrecerán manzanas caramelizadas, galletas de jengibre, champurrado, chocolate caliente, churros, algodones de azúcar y diversas creaciones de temporada elaboradas por emprendedoras locales.

La villa temática incluye un carrusel, Expreso Polar, renos gigantes y jardines invernales. FOTO: CORTESÍA

Los asistentes podrán disfrutar también de la estación del Expreso Polar, un carrusel, renos gigantes y otros espacios diseñados para el entretenimiento seguro de toda la familia. La decoración se extenderá por la Presidencia Municipal y el bulevar Manuel Acuña, transformando el centro de la ciudad en un ambiente inspirado en la Navidad nevada al estilo Polo Norte.

El evento, que se espera atraiga a cientos de familias de Ramos Arizpe y municipios vecinos, busca generar un punto de encuentro comunitario y ofrecer actividades recreativas durante la temporada decembrina. Los organizadores invitan a la población a acudir y disfrutar de la iluminación, los shows, la música y las atracciones preparadas para esta celebración.

El encendido del Pino Navideño marca así el inicio oficial de la temporada festiva en Ramos Arizpe, consolidando la plaza principal como un centro de reunión familiar y turística durante las próximas semanas.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

