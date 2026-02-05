IMM refuerza prevención de la violencia de género con pláticas en escuelas y comunidades de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Instituto Municipal de las Mujeres impulsa acciones permanentes de sensibilización y prevención de la violencia contra mujeres y jóvenes mediante pláticas educativas que promueven relaciones sanas, respeto e igualdad en distintos espacios de la ciudad
Con el objetivo de prevenir y atender la violencia contra las mujeres desde una perspectiva formativa y comunitaria, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Saltillo fortalece su estrategia de sensibilización a través de pláticas que se imparten en instituciones educativas y otros espacios donde así se solicita.
La directora del IMM, Vanessa Fernández Tonone, destacó que, durante la administración del alcalde Javier Díaz González, se trabaja de manera constante en acciones orientadas a garantizar una vida libre de violencia y a construir entornos seguros para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.
TE PUEDE INTERESAR: Analiza Sedu horarios de hasta seis horas para niños de kínder
EDUCACIÓN TEMPRANA PARA RELACIONES LIBRES DE VIOLENCIA
Como parte de estas acciones, recientemente se impartió la plática “Rompiendo el silencio: violencia en el noviazgo” en la Escuela Secundaria Técnica No. 56, dirigida a estudiantes con el propósito de visibilizar las distintas manifestaciones de la violencia en las relaciones afectivas y prevenir conductas que normalizan el control, el abuso o la agresión.
Mediante el diálogo y la reflexión, se promovieron relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la sana convivencia, además de brindar herramientas para identificar señales de riesgo y fomentar vínculos libres de violencia desde edades tempranas.
La misma charla fue replicada en el Colegio San José, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de Saltillo con la formación integral de las juventudes y la consolidación de espacios seguros dentro y fuera de las aulas.
PLÁTICAS DISPONIBLES Y ATENCIÓN PERMANENTE
Fernández Tonone subrayó que hablar abiertamente sobre la violencia es un paso fundamental para su prevención. “Hablar del tema es el primer paso para prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y construir relaciones basadas en el respeto”, expresó.
Además de la plática sobre violencia en el noviazgo, el IMM cuenta con otras capacitaciones como “Acoso y hostigamiento sexual”, enfocada en promover la convivencia desde la igualdad, la perspectiva de género y los derechos humanos; así como “No es cuidado, es acecho”, que busca visibilizar el acecho como una forma de violencia y como un delito.
Las pláticas están disponibles para escuelas, instituciones y organizaciones que deseen solicitarlas. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844 415 28 15 o acudir a las oficinas del Instituto Municipal de las Mujeres, ubicadas en Presidente Cárdenas 840, en la zona centro de la ciudad.