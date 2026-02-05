IMM refuerza prevención de la violencia de género con pláticas en escuelas y comunidades de Saltillo

Con el objetivo de prevenir y atender la violencia contra las mujeres desde una perspectiva formativa y comunitaria, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Saltillo fortalece su estrategia de sensibilización a través de pláticas que se imparten en instituciones educativas y otros espacios donde así se solicita.

La directora del IMM, Vanessa Fernández Tonone, destacó que, durante la administración del alcalde Javier Díaz González, se trabaja de manera constante en acciones orientadas a garantizar una vida libre de violencia y a construir entornos seguros para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.

EDUCACIÓN TEMPRANA PARA RELACIONES LIBRES DE VIOLENCIA

Como parte de estas acciones, recientemente se impartió la plática “Rompiendo el silencio: violencia en el noviazgo” en la Escuela Secundaria Técnica No. 56, dirigida a estudiantes con el propósito de visibilizar las distintas manifestaciones de la violencia en las relaciones afectivas y prevenir conductas que normalizan el control, el abuso o la agresión.