IMMUS destaca ahorro y cobertura con rutas troncales y alimentadoras en Saltillo

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    IMMUS destaca ahorro y cobertura con rutas troncales y alimentadoras en Saltillo
    Usuarios abordan una unidad de la ruta RS-716, que comenzó operaciones el pasado 6 de mayo. CORTESÍA

El instituto informó que las rutas RS-714 y RS-716 conectan sectores habitacionales con el Centro, zona hospitalaria, escuelas y áreas comerciales de Saltillo

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS) informó que las rutas troncales y alimentadoras implementadas en la ciudad buscan ampliar la cobertura del transporte público y conectar sectores habitacionales con hospitales, universidades, dependencias y zonas comerciales.

De acuerdo con el instituto, las rutas troncales que operan de norte a sur, sur a norte, oriente a poniente y poniente a oriente permiten a usuarios trasladarse hacia áreas laborales, educativas y médicas. El organismo afirmó que este esquema también representa ahorro para las familias usuarias.

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El IMMUS aseguró que las rutas alimentadoras RS-714 y RS-716 mantienen sus tarifas actuales y fueron diseñadas para enlazar colonias con puntos de interés general en distintos sectores de Saltillo.

La ruta RS-716 comenzó operaciones el pasado 6 de mayo. Su recorrido conecta el sector Colinas de Santiago, al oriente de la ciudad, con la colonia La Minita, al poniente, además de atravesar el Centro Histórico y la zona hospitalaria del Centro Metropolitano.

En su trayecto de oriente a poniente, la unidad inicia en la calle Tomillo, en Colinas de Santiago. Recorre Mezquite y Prolongación Otilio González; después avanza por las calles 17 y 34 hacia Juan Navarro.

Posteriormente circula por Fray Bartolomé, San Esteban-La Lomita, Baltazar Acolt y Luis González. Continúa por Fray Landín y Carlos Abedrop hasta incorporarse a Dámaso Rodríguez, Humberto Castilla y 2 de Abril, para después tomar el periférico Luis Echeverría y Pérez Treviño.

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La ruta sigue por Cuauhtémoc, Ramos Arizpe y Obregón. Más adelante pasa por Mixcoac, Porfirio Díaz y Eugenio Reyes, hasta concluir en Pedro Ampudia.

En sentido contrario, de poniente a oriente, el recorrido inicia en Miguel Miramón. Continúa por Porfirio Díaz, Mixcoac y Carlos Salazar hasta Ramos Arizpe; posteriormente avanza por Purcell y Aldama, para conectar con Emilio Castelar, Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría.

Después cruza por Humberto Castilla y Dámaso Rodríguez, pasa por Carlos Abedrop y el sector La Lomita-San Esteban; finalmente recorre Juan Navarro, las calles 34 y 17, además de Prolongación Otilio González, Mezquite y Tomillo.

El IMMUS informó que tanto la RS-714 como la RS-716 operan de lunes a viernes de 5:30 a 21:30 horas; sábados de 6:30 a 21:30 horas; y domingos y días inhábiles de 7:30 a 20:30 horas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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