Imprudente maniobra provoca choque y deja dos lesionados al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 16 diciembre 2025
    Imprudente maniobra provoca choque y deja dos lesionados al oriente de Saltillo
    La camioneta involucrada quedó detenida sobre la vialidad mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los involucrados y trasladaron a uno de ellos a un hospital, mientras autoridades viales realizaron las diligencias correspondientes

Un intento de retorno sin las debidas precauciones y en un punto no permitido derivó en un accidente vial que dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un motociclista y un menor de edad, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 18:00 horas sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Universidad Pueblo, cuando el conductor de una camioneta Ford F-250 realizó una maniobra imprudente sin advertir la cercanía de una motocicleta que circulaba a alta velocidad, a la que terminó por quitarle el derecho de paso.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Motociclista resulta lesionado tras choque y es víctima de robo

$!Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y elaboró el parte informativo.
Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y elaboró el parte informativo. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el impacto, el motociclista resultó con una lesión de consideración en el pecho, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado a un hospital para su valoración médica. En el mismo hecho, también sufrió lesiones un menor que viajaba en la camioneta señalada como responsable.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al motociclista lesionado tras el choque registrado en el bulevar Otilio González.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al motociclista lesionado tras el choque registrado en el bulevar Otilio González.
 FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de la Policía Municipal Preventiva que se encontraban en labores de patrullaje acudieron al sitio para brindar apoyo, abanderar la vialidad y evitar mayores riesgos. Asimismo, se notificó a personal de Tránsito Municipal, que se encargó de tomar conocimiento del accidente y elaborar el parte correspondiente.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Movimiento Ciudadano anticipa una contienda electoral altamente competida en Coahuila en 2026 y apuesta por la organización, el activismo permanente y la creatividad como ejes de su estrategia política.

Las elecciones de 2026 serán ‘la madre de todas las batallas’ electorales en Coahuila, anticipa Jaime Martínez Veloz
Personal del programa “Aquí Andamos” realizó el retiro de publicidad irregular, pósters y calcas en fachadas e infraestructura urbana del Centro Histórico de Saltillo.

Gobierno de Saltillo intensifica limpieza y retiro de anuncios ilegales en Zona Centro
Durante el año se implementaron nuevas plataformas digitales para mejorar la atención ciudadana.

Saltillo amplía canales de comunicación directa con la Comisaría de Seguridad
Morena-corrupción: Involucrados

Morena-corrupción: Involucrados
Siempre alerta

Siempre alerta
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la sesión legislativa se expusieron cifras relacionadas con seguridad, rezago en investigaciones y operatividad institucional.

Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo