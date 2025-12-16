Imprudente maniobra provoca choque y deja dos lesionados al oriente de Saltillo

Un intento de retorno sin las debidas precauciones y en un punto no permitido derivó en un accidente vial que dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un motociclista y un menor de edad, en Saltillo .

El percance ocurrió alrededor de las 18:00 horas sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Universidad Pueblo, cuando el conductor de una camioneta Ford F-250 realizó una maniobra imprudente sin advertir la cercanía de una motocicleta que circulaba a alta velocidad, a la que terminó por quitarle el derecho de paso.

