Imprudente maniobra provoca choque y deja dos lesionados al oriente de Saltillo
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los involucrados y trasladaron a uno de ellos a un hospital, mientras autoridades viales realizaron las diligencias correspondientes
Un intento de retorno sin las debidas precauciones y en un punto no permitido derivó en un accidente vial que dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un motociclista y un menor de edad, en Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 18:00 horas sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Universidad Pueblo, cuando el conductor de una camioneta Ford F-250 realizó una maniobra imprudente sin advertir la cercanía de una motocicleta que circulaba a alta velocidad, a la que terminó por quitarle el derecho de paso.
Tras el impacto, el motociclista resultó con una lesión de consideración en el pecho, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado a un hospital para su valoración médica. En el mismo hecho, también sufrió lesiones un menor que viajaba en la camioneta señalada como responsable.
Elementos de la Policía Municipal Preventiva que se encontraban en labores de patrullaje acudieron al sitio para brindar apoyo, abanderar la vialidad y evitar mayores riesgos. Asimismo, se notificó a personal de Tránsito Municipal, que se encargó de tomar conocimiento del accidente y elaborar el parte correspondiente.