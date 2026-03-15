Impulsa CIQA investigación en celdas de combustible con hidrógeno

En Saltillo, la investigación en celdas de combustible basadas en hidrógeno se perfila como una alternativa para reducir el impacto ambiental del transporte, un campo en el que trabajan especialistas del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA).

De acuerdo con el equipo de investigación encabezado por Juan Carlos Sánchez Hiza, estos sistemas buscan generar movilidad mediante la producción de electricidad a partir de hidrógeno, cuyo proceso tiene como principal emisión agua.

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“A diferencia de los autos puramente eléctricos, la energía no proviene de una recarga de baterías al conectarlos a líneas provenientes de centrales eléctricas”, explica el grupo de investigación.

En los vehículos que utilizan esta tecnología, la electricidad se produce dentro del propio sistema al aprovechar la energía química del hidrógeno, por lo que algunos especialistas consideran que se trata de un desarrollo posterior a los autos eléctricos convencionales.

El componente central es la celda de combustible, un dispositivo en el que el hidrógeno se separa para reaccionar con oxígeno mediante una membrana especializada que permite el paso selectivo de iones.