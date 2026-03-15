Impulsa CIQA investigación en celdas de combustible con hidrógeno

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Impulsa CIQA investigación en celdas de combustible con hidrógeno
    El proceso dentro de las celdas permite la separación y selección de los componentes necesarios para la generación de energía. ESPECIAL

La tecnología genera electricidad dentro del vehículo y su principal emisión es agua, como alternativa a combustibles fósiles

En Saltillo, la investigación en celdas de combustible basadas en hidrógeno se perfila como una alternativa para reducir el impacto ambiental del transporte, un campo en el que trabajan especialistas del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA).

De acuerdo con el equipo de investigación encabezado por Juan Carlos Sánchez Hiza, estos sistemas buscan generar movilidad mediante la producción de electricidad a partir de hidrógeno, cuyo proceso tiene como principal emisión agua.

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“A diferencia de los autos puramente eléctricos, la energía no proviene de una recarga de baterías al conectarlos a líneas provenientes de centrales eléctricas”, explica el grupo de investigación.

En los vehículos que utilizan esta tecnología, la electricidad se produce dentro del propio sistema al aprovechar la energía química del hidrógeno, por lo que algunos especialistas consideran que se trata de un desarrollo posterior a los autos eléctricos convencionales.

El componente central es la celda de combustible, un dispositivo en el que el hidrógeno se separa para reaccionar con oxígeno mediante una membrana especializada que permite el paso selectivo de iones.

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El proceso permite el tránsito selectivo de partículas, similar a un control de acceso.

Estas membranas suelen fabricarse con polímeros modificados en laboratorio, diseñados para mejorar la eficiencia y durabilidad del sistema, lo que contribuye a optimizar el rendimiento de las celdas.

Según los especialistas, el desarrollo de esta tecnología podría tener aplicaciones no solo en el transporte terrestre, sino también en sectores como el marítimo, aeroespacial y en el almacenamiento de energía a gran escala.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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