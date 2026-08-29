Impulsa Sedu participación de niños de Primaria en Parlamento Infantil de Coahuila

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Saltillo
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    Impulsa Sedu participación de niños de Primaria en Parlamento Infantil de Coahuila
    Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila, durante la firma del convenio para realizar el Parlamento Infantil 2026. CORTESÍA

Alumnado de cuarto a sexto grado podrá presentar ensayos sobre tecnología, medio ambiente, salud, cultura y hábitos saludables

La Secretaría de Educación de Coahuila se sumó al convenio de colaboración para llevar a cabo el Parlamento Infantil Coahuila 2026, iniciativa que busca fomentar desde las aulas la participación, el diálogo y la formación ciudadana.

El ejercicio está dirigido a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de Primaria, quienes tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista y plantear soluciones a problemáticas relacionadas con temas de interés social.

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La estrategia será desarrollada de manera coordinada por la Secretaría de Educación, el Congreso del Estado, Inspira Coahuila, el Instituto Nacional Electoral en Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

Durante la firma del convenio, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, resaltó la importancia de generar espacios para que niñas y niños desarrollen desde temprana edad habilidades de análisis, participación y expresión.

Sostuvo que escuchar sus planteamientos implica reconocer su capacidad para identificar las necesidades de su entorno y proponer alternativas, por lo que la dependencia continuará promoviendo una formación que vaya más allá de los contenidos académicos.

25 CURULES PARA LAS VOCES INFANTILES

Para participar en el Parlamento Infantil Coahuila 2026, las y los estudiantes deberán elaborar un ensayo en el que identifiquen una problemática y planteen una posible solución a partir de alguno de los temas contemplados en la convocatoria:

$!Varias dependencias de Gobierno participan en la organización del Parlamento Infantil.
Varias dependencias de Gobierno participan en la organización del Parlamento Infantil. CORTESÍA

Tecnología segura y responsable.Medio ambiente y cuidado de los animales.Salud mental y manejo de las emociones.Cultura, identidad y arte.Hábitos saludables y actividad física.

El Parlamento estará integrado por 25 diputadas y diputados infantiles. De ellos, 16 serán seleccionados mediante los distritos electorales locales y nueve a través del principio de representación proporcional.

Para la Secretaría de Educación, el ejercicio permitirá reforzar en las comunidades escolares valores como el respeto, la responsabilidad, el diálogo y la participación democrática, además de abrir un espacio para que las propuestas de niñas y niños sean escuchadas.

La dependencia llamó a las comunidades educativas de todo el Estado a promover la participación de sus estudiantes y acompañarlos durante el proceso, con el objetivo de que reconozcan el valor de sus ideas y su capacidad para contribuir en la construcción de Coahuila.

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