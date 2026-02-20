Impulsa UAdeC ciencia y sustentabilidad en el Tercer Simposio sobre especies de zonas áridas
Especialistas y estudiantes dialogan sobre investigación, innovación y aprovechamiento responsable de la biodiversidad del sureste de Coahuila
La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH), realizó el Tercer Simposio: Aprovechamiento de Especies de Zonas Áridas del Sureste de Coahuila, un espacio académico orientado a fortalecer la investigación regional y fomentar la vocación científica desde el nivel medio superior.
El encuentro tuvo como propósito analizar avances, desafíos y oportunidades en torno al aprovechamiento responsable y sustentable de las especies nativas del semidesierto coahuilense, promoviendo el intercambio de conocimientos entre especialistas, académicos y estudiantes.
La ceremonia se desarrolló en el aula magna “José María Fraustro Siller”, con la asistencia, en representación del rector Octavio Pimentel Martínez, de la coordinadora de Bachillerato, Patricia Martínez Martínez; el director de Investigación y Posgrado, Luis Gutiérrez Flores; el director del ICH, Ugarit Hamar Guajardo Chávez; el director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Mario Valdés Garza, y la coordinadora de Desarrollo Científico del Centro, Vanessa Martínez Sosa.
CIENCIA Y FORMACIÓN TEMPRANA
Durante su intervención, Patricia Martínez Martínez subrayó que el simposio constituye un punto de convergencia entre el conocimiento científico y la formación académica de las y los estudiantes.
“Es un espacio donde expertos, académicos y profesionales dialogan sobre el aprovechamiento sustentable de nuestras especies nativas; esto fortalece la investigación regional y, al mismo tiempo, despierta inquietudes intelectuales en las nuevas generaciones”, expresó.
Por su parte, el director del ICH, Ugarit Hamar Guajardo Chávez, enfatizó la importancia de impulsar la vocación científica desde la Educación Media Superior. Destacó que el plantel cuenta actualmente con cinco docentes incorporados al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), lo que refleja el compromiso institucional con la generación de conocimiento.
“Es fundamental sembrar la ciencia desde edades tempranas; el Instituto ya está dando pasos firmes en ese sentido”, afirmó, al tiempo que invitó a la comunidad académica a continuar desarrollando investigación con impacto regional.
Mario Valdés Garza señaló que el simposio forma parte de un proyecto aprobado por el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología, mecanismo que respalda iniciativas orientadas a la divulgación de avances científicos y al acercamiento de la juventud a los procesos de investigación e innovación.
INVESTIGACIÓN APLICADA AL DESIERTO
El programa académico incluyó conferencias especializadas que abordaron la riqueza biológica y el potencial productivo del desierto coahuilense.
El investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Sergio René Sánchez Peña, impartió la ponencia “Hay muchos bichos en el desierto”, en la que expuso la diversidad entomológica y su relevancia ecológica.
Asimismo, Fernanda Arrillaga Sánchez, directora general de Casa Sotol, presentó “Emprender desde la raíz: Sotol, territorio y visión”, donde analizó el aprovechamiento sostenible de esta especie emblemática como motor de desarrollo económico con identidad territorial.
El programa se complementó con la conferencia “Aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica del valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila”, a cargo del director del Centro para la Conservación de la Biodiversidad y Ecología de Coahuila, así como “Raíces en el desierto, sueños en grande”, impartida por una investigadora postdoctoral SECIHTI de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Con este tercer simposio, la Universidad reafirma su compromiso con la generación de conocimiento aplicado a los ecosistemas áridos del sureste de Coahuila, consolidando un modelo de articulación entre academia, investigación y desarrollo sustentable.