Impulsa UAdeC ciencia y sustentabilidad en el Tercer Simposio sobre especies de zonas áridas

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH), realizó el Tercer Simposio: Aprovechamiento de Especies de Zonas Áridas del Sureste de Coahuila, un espacio académico orientado a fortalecer la investigación regional y fomentar la vocación científica desde el nivel medio superior.

El encuentro tuvo como propósito analizar avances, desafíos y oportunidades en torno al aprovechamiento responsable y sustentable de las especies nativas del semidesierto coahuilense, promoviendo el intercambio de conocimientos entre especialistas, académicos y estudiantes.

La ceremonia se desarrolló en el aula magna “José María Fraustro Siller”, con la asistencia, en representación del rector Octavio Pimentel Martínez, de la coordinadora de Bachillerato, Patricia Martínez Martínez; el director de Investigación y Posgrado, Luis Gutiérrez Flores; el director del ICH, Ugarit Hamar Guajardo Chávez; el director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Mario Valdés Garza, y la coordinadora de Desarrollo Científico del Centro, Vanessa Martínez Sosa.

CIENCIA Y FORMACIÓN TEMPRANA

Durante su intervención, Patricia Martínez Martínez subrayó que el simposio constituye un punto de convergencia entre el conocimiento científico y la formación académica de las y los estudiantes.

“Es un espacio donde expertos, académicos y profesionales dialogan sobre el aprovechamiento sustentable de nuestras especies nativas; esto fortalece la investigación regional y, al mismo tiempo, despierta inquietudes intelectuales en las nuevas generaciones”, expresó.

Por su parte, el director del ICH, Ugarit Hamar Guajardo Chávez, enfatizó la importancia de impulsar la vocación científica desde la Educación Media Superior. Destacó que el plantel cuenta actualmente con cinco docentes incorporados al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), lo que refleja el compromiso institucional con la generación de conocimiento.

“Es fundamental sembrar la ciencia desde edades tempranas; el Instituto ya está dando pasos firmes en ese sentido”, afirmó, al tiempo que invitó a la comunidad académica a continuar desarrollando investigación con impacto regional.