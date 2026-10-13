Impulsan acceso con perros guía en restaurantes de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Impulsan acceso con perros guía en restaurantes de Coahuila
    Coahuila promueve el acceso a restaurantes de personas acompañadas de animales de asistencia. La estrategia estatal incorpora capacitación para mejorar la atención a personas con discapacidad. ESPECIAL

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social trabaja con la Canirac para mejorar la atención a personas con discapacidad que requieren animales de asistencia

SALTILLO, COAH.- El acceso a restaurantes de personas con discapacidad acompañadas de perros guía o animales de servicio forma parte de las acciones que impulsa la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila con el sector gastronómico, dentro de un programa que reúne a 35 establecimientos.

Enrique Martínez y Morales, titular de la dependencia, informó que la coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) contempla sensibilizar a los negocios sobre las necesidades de quienes requieren estos apoyos para desenvolverse.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-revisara-piso-por-piso-sus-277-hospitales-escuchara-a-empleados-checara-abasto-de-insumos-medicamentos-e-infraestructura-NH24105585

La estrategia incluye menús en braille, capacitación en Lengua de Señas Mexicana y adecuación de instalaciones. El funcionario explicó que se busca mejorar la atención tanto a personas con discapacidad como a otros grupos en situación de vulnerabilidad.

El acceso acompañado tiene respaldo en la legislación estatal. El artículo 69 de la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a ingresar, recorrer y permanecer en espacios de uso público junto con un perro guía o animal de servicio.

El artículo 71 menciona expresamente a los restaurantes, hoteles y establecimientos turísticos entre los lugares de libre acceso. Así, las acciones de sensibilización se relacionan con un derecho reconocido por la ley, cuyo ejercicio favorece la autonomía de los usuarios.

El programa tiene antecedentes recientes en distintas regiones. El 23 de septiembre, La Casa de las Flores se convirtió en el segundo restaurante de Torreón en recibir menús en braille y en el establecimiento número 31 de la estrategia estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ine-resguarda-mas-de-mil-credenciales-para-votar-en-saltillo-llaman-a-recogerlas-EO24085450

Para el 28 de septiembre pasado, la incorporación de La Calandria, en Arteaga, elevó la participación a 34 negocios. La dependencia informó que los menús se elaboran sin costo para los establecimientos y pueden solicitarse mediante la Canirac o las redes oficiales de la Secretaría.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Derechos De Los Animales
Restaurantes

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan