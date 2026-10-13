Impulsan acceso con perros guía en restaurantes de Coahuila

Enrique Martínez y Morales, titular de la dependencia, informó que la coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) contempla sensibilizar a los negocios sobre las necesidades de quienes requieren estos apoyos para desenvolverse.

SALTILLO, COAH.- El acceso a restaurantes de personas con discapacidad acompañadas de perros guía o animales de servicio forma parte de las acciones que impulsa la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila con el sector gastronómico, dentro de un programa que reúne a 35 establecimientos.

La estrategia incluye menús en braille, capacitación en Lengua de Señas Mexicana y adecuación de instalaciones. El funcionario explicó que se busca mejorar la atención tanto a personas con discapacidad como a otros grupos en situación de vulnerabilidad.

El acceso acompañado tiene respaldo en la legislación estatal. El artículo 69 de la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a ingresar, recorrer y permanecer en espacios de uso público junto con un perro guía o animal de servicio.

El artículo 71 menciona expresamente a los restaurantes, hoteles y establecimientos turísticos entre los lugares de libre acceso. Así, las acciones de sensibilización se relacionan con un derecho reconocido por la ley, cuyo ejercicio favorece la autonomía de los usuarios.

El programa tiene antecedentes recientes en distintas regiones. El 23 de septiembre, La Casa de las Flores se convirtió en el segundo restaurante de Torreón en recibir menús en braille y en el establecimiento número 31 de la estrategia estatal.