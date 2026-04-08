IMSS impulsa consultorios en centros laborales para atención médica directa en la Región Sureste de Coahuila

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Saltillo
/ 8 abril 2026
    IMSS impulsa consultorios en centros laborales para atención médica directa en la Región Sureste de Coahuila
    Autoridades del IMSS presentaron el programa ELSSA ante empresarios de la Región Sureste de Coahuila. CORTESÍA

Modelo piloto acerca servicios clínicos, reduce costos operativos y fortalece prevención entre personal afiliado

Con la participación de autoridades federales y representantes del sector industrial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó en la Región Sureste de Coahuila el programa piloto de Consultorio en Empresas ELSSA, una estrategia orientada a llevar servicios de salud directamente a los centros de trabajo.

El anuncio fue encabezado por el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, acompañado por el titular del Órgano de Operación Administrativa en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, así como por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez.

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$!La estrategia busca mejorar la atención a trabajadores y fortalecer la prevención en centros laborales.
La estrategia busca mejorar la atención a trabajadores y fortalecer la prevención en centros laborales. CORTESÍA

La presentación tuvo lugar en el Centro de Convenciones de este organismo empresarial, donde se dieron cita cerca de 30 representantes de empresas, entre directivos y responsables de áreas operativas.

El programa ELSSA (Entornos Laborales Seguros y Saludables) contempla la instalación de consultorios dentro de las propias empresas, atendidos por personal médico y de enfermería del IMSS, con el objetivo de brindar atención primaria, gestionar incapacidades, ofrecer servicios de farmacia y laboratorio, además de implementar acciones preventivas sin necesidad de traslados externos.

ATENCIÓN MÉDICA SIN SALIR DEL ENTORNO LABORAL

Este esquema busca optimizar la atención a trabajadores afiliados, al facilitar el acceso a servicios de salud en su propio lugar de trabajo, lo que se traduce en mayor eficiencia operativa y reducción de costos tanto para las empresas como para el Instituto.

Asimismo, se destacó que la implementación de estos consultorios permitirá fortalecer la cultura de la prevención, detectar oportunamente enfermedades y mejorar la productividad mediante el cuidado integral de la salud del personal.

$!El modelo contempla consultorios dentro de empresas con servicios médicos, farmacia y laboratorio.
El modelo contempla consultorios dentro de empresas con servicios médicos, farmacia y laboratorio. CORTESÍA

Al evento también asistió la jefa delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales, Dora Elizabeth Molina, así como los expresidentes de Canacintra, Everardo Padilla y Antonio Lazcano, quienes respaldaron la iniciativa como una alternativa innovadora para el bienestar laboral en la región.

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