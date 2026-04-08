IMSS impulsa consultorios en centros laborales para atención médica directa en la Región Sureste de Coahuila

El anuncio fue encabezado por el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, acompañado por el titular del Órgano de Operación Administrativa en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, así como por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez.

Con la participación de autoridades federales y representantes del sector industrial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó en la Región Sureste de Coahuila el programa piloto de Consultorio en Empresas ELSSA, una estrategia orientada a llevar servicios de salud directamente a los centros de trabajo.

La presentación tuvo lugar en el Centro de Convenciones de este organismo empresarial, donde se dieron cita cerca de 30 representantes de empresas, entre directivos y responsables de áreas operativas.

El programa ELSSA (Entornos Laborales Seguros y Saludables) contempla la instalación de consultorios dentro de las propias empresas, atendidos por personal médico y de enfermería del IMSS, con el objetivo de brindar atención primaria, gestionar incapacidades, ofrecer servicios de farmacia y laboratorio, además de implementar acciones preventivas sin necesidad de traslados externos.

ATENCIÓN MÉDICA SIN SALIR DEL ENTORNO LABORAL

Este esquema busca optimizar la atención a trabajadores afiliados, al facilitar el acceso a servicios de salud en su propio lugar de trabajo, lo que se traduce en mayor eficiencia operativa y reducción de costos tanto para las empresas como para el Instituto.

Asimismo, se destacó que la implementación de estos consultorios permitirá fortalecer la cultura de la prevención, detectar oportunamente enfermedades y mejorar la productividad mediante el cuidado integral de la salud del personal.