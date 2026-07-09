inDrive premia compromiso de sus conductores con convivencia en Saltillo

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    inDrive premia compromiso de sus conductores con convivencia en Saltillo
    Conductores con mejor desempeño en inDrive participaron en un encuentro de reconocimiento organizado por la plataforma en Parque Centro, en Saltillo. CORTESÍA

La plataforma fortaleció vínculos con operadores y destacó el crecimiento de su comunidad en la ciudad donde inició operaciones en México

Como parte de su estrategia para fortalecer el sentido de comunidad entre quienes forman parte de su plataforma, inDrive reunió en Saltillo a un grupo de los conductores con mejor desempeño en un encuentro de reconocimiento celebrado en Parque Centro, en Saltillo.

La actividad convocó a operadores seleccionados con base en la calidad del servicio que brindan a los usuarios y su desempeño dentro de la aplicación. Cada uno asistió acompañado por un invitado para participar en una jornada de convivencia que incluyó actividades de integración y la transmisión de un evento deportivo de talla internacional.

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Durante el encuentro, representantes de la empresa destacaron la importancia del papel que desempeñan los conductores en la operación diaria de la plataforma y en la movilidad de miles de personas en la capital coahuilense.

“Para inDrive, los conductores son el equipo detrás de cada viaje, la comunidad que hace posible que miles de personas en Saltillo se muevan cada día de forma segura y con libertad de elección. Este encuentro es una forma de reconocer su trabajo y fortalecer el vínculo que tenemos con ellos”, expresó Christiam Alfonso, gerente de Seguridad de inDrive para Latinoamérica.

SALTILLO, PUNTO DE PARTIDA EN MÉXICO

La jornada permitió reunir a conductores provenientes de distintos sectores de la ciudad, quienes por primera vez tuvieron la oportunidad de conocerse personalmente e intercambiar experiencias sobre su actividad dentro de la plataforma.

Uno de los asistentes, Jorge Alberto Saucedo, compartió que su experiencia laboral cambió tras incorporarse a la aplicación.

“Empecé a ver las cosas diferentes cuando me di cuenta de que mis ganancias con inDrive eran superiores a las que tenía en la fábrica”, comentó.

La empresa destacó que el encuentro puso de manifiesto que detrás de cada servicio existe una historia personal y una comunidad de operadores que ha crecido de manera constante en Saltillo.

La capital de Coahuila ocupa un lugar relevante en la historia de la compañía al convertirse en la primera ciudad de México donde inDrive inició operaciones, en 2022. Actualmente, la plataforma estima que cerca del 25 por ciento de los habitantes de la zona metropolitana de Saltillo son usuarios activos de la aplicación y que decenas de miles de personas la utilizan diariamente como alternativa de movilidad.

A nivel internacional, inDrive tiene presencia en más de mil 200 ciudades de 48 países, donde promueve un modelo basado en la libre elección de tarifas y el fortalecimiento de las comunidades locales mediante programas de impacto social.

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