Ingresa al penal homicida de menor, en Ramos Arizpe

Jordy Daniel N., señalado como presunto responsable del delito de homicidio culposo cometido en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, ya fue ingresado al penal varonil.

En la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal, representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron una serie de pruebas. Entre ellas se incluyó la declaración de un testigo del accidente, Antonio N., quien iba como acompañante del presunto responsable.

Mencionó que la noche del sábado 22 de noviembre, Jordy se reunió con sus tíos Víctor, alias “El Birry”, y “El Vampi”, con quienes estuvo consumiendo cerveza. Al calor de las copas, pidió prestada la camioneta Ford F-150, color negro, y en ella se dirigieron hacia la colonia El Mirador.

Al transitar por la calle Guillermo Sánchez Rentería, un menor de edad, Antony Fernando, de seis años, salió a su paso. Fue atropellado, lo que le causó la muerte. Después del accidente huyeron hacia la casa de los tíos de Jordy, ubicada en la colonia Jardines de Analco, a quienes les confesaron lo sucedido. Posteriormente, escaparon a bordo de una motocicleta hacia la casa de la abuela del presunto responsable, donde su familia ya se había enterado del accidente a través de redes sociales.

La jueza Elisa Salinas valoró los medios de prueba y señaló al probable responsable que no mostró intención de entregarse a la autoridad. Tampoco se ofreció alguna alternativa para llegar a un acuerdo y, por tal motivo, se le dictó prisión preventiva justificada para que continúe su proceso. Asimismo, la familia no presentó un domicilio fijo o un empleo que permitiera asegurar la localización de Jordy.

Finalmente, se le informó que el área donde ocurrió el accidente es una zona escolar, en la cual estaba obligado a reducir la velocidad.