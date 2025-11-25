Ingresa al penal homicida de menor, en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 25 noviembre 2025
    Ingresa al penal homicida de menor, en Ramos Arizpe
    Los hechos se desarrollaron en Ramos; el responsable se había dado a la fuga.
    Ingresa al penal homicida de menor, en Ramos Arizpe
    El conductor atropelló al menor a bordo de esta camioneta.

La juez pidió tenerlo preso en el penal, ya que existe riesgo de que huya de la ciudad al no tener un domicilio fijo

Jordy Daniel N., señalado como presunto responsable del delito de homicidio culposo cometido en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, ya fue ingresado al penal varonil.

En la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal, representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron una serie de pruebas. Entre ellas se incluyó la declaración de un testigo del accidente, Antonio N., quien iba como acompañante del presunto responsable.

Mencionó que la noche del sábado 22 de noviembre, Jordy se reunió con sus tíos Víctor, alias “El Birry”, y “El Vampi”, con quienes estuvo consumiendo cerveza. Al calor de las copas, pidió prestada la camioneta Ford F-150, color negro, y en ella se dirigieron hacia la colonia El Mirador.

TE PUEDE INTERESAR: Declaran culpable a hombre por abusar de su hija, en Saltillo

Al transitar por la calle Guillermo Sánchez Rentería, un menor de edad, Antony Fernando, de seis años, salió a su paso. Fue atropellado, lo que le causó la muerte. Después del accidente huyeron hacia la casa de los tíos de Jordy, ubicada en la colonia Jardines de Analco, a quienes les confesaron lo sucedido. Posteriormente, escaparon a bordo de una motocicleta hacia la casa de la abuela del presunto responsable, donde su familia ya se había enterado del accidente a través de redes sociales.

La jueza Elisa Salinas valoró los medios de prueba y señaló al probable responsable que no mostró intención de entregarse a la autoridad. Tampoco se ofreció alguna alternativa para llegar a un acuerdo y, por tal motivo, se le dictó prisión preventiva justificada para que continúe su proceso. Asimismo, la familia no presentó un domicilio fijo o un empleo que permitiera asegurar la localización de Jordy.

Finalmente, se le informó que el área donde ocurrió el accidente es una zona escolar, en la cual estaba obligado a reducir la velocidad.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La columna avanza entre ejidos bajo clima frío y terreno irregular.

Ex trabajadores de AHMSA desafían edad y enfermedades en marcha hacia Saltillo (video)
Integrantes del colectivo Mujeres que Luchan por Mujeres exigen celeridad en el mecanismo de Alerta de Género.

Torreón: se estanca la Alerta de Género en Coahuila por falta de recursos
La Comisión señaló que seguirán investigando casos de abusos de oficiales.

CDHEC: policías siguen encabezando quejas por violaciones a derechos humanos
Hay al menos ocho inversionistas interesados en la adquisición de la empresa acerera.

Estiman para enero de 2026 posible subasta de AHMSA
La primaria Estela Victoria Barragán enfrenta una ola de agresiones contra su personal docente.

Violencia contra maestros crece en primaria de Saltillo; denuncian abandono oficial
Participó personal del Instituto Municipal de las Mujeres y del Agrupamiento Violeta.

Refuerzan acciones de prevención con jornada ‘Únete al Día Naranja’ en Saltillo

El Penal de Saltillo está listo para que Gustavo purgue la condena que le espera al ser declarado culpable.

Declaran culpable a hombre por abusar de su hija, en Saltillo
Asfixia a Morena

Asfixia a Morena