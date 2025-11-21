‘El Licenciado’ ingresa al penal del Altiplano, acusado por asesinato de Carlos Manzo

México
/ 21 noviembre 2025
    ‘El Licenciado’ ingresa al penal del Altiplano, acusado por asesinato de Carlos Manzo
    Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, líder de célula del CJNG y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano. FOTO: ESPECIAL

Se prevé que este viernes 21 de noviembre se lleve a cabo su primera audiencia

Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, líder de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue trasladado la noche del jueves al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

El sujeto fue trasladado alrededor de las 21:30 horas desde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, a través de un convoy de vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Ejército Mexicano.

“La Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, ejerció acción penal en contra de Jorge Armando N., al reunir datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y sobre todo científicos, que lo vinculan directamente con la planeación y ejecución del ataque contra el alcalde”, detalló en un comunicado.

‘EL LICENCIADO’ VINCULADO AL CRIMEN DE MANZO

Jorge Armando ‘N’ rindió su declaración en la Fiscalía de Michoacán, donde fue trasladado hacia el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, más conocido como penal al Altiplano.

Se prevé que este viernes 21 de noviembre se lleve a cabo su primera audiencia. Tras su detención el pasado 19 de noviembre, autoridades han promovido análisis de conversaciones entre los atacantes y autores intelectuales.

Se le imputan los delitos de homicidio calificado y lesiones, además de ser señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan.

Temas


Seguridad
Violencia

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


FGE
CJNG

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

