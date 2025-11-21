‘El Licenciado’ ingresa al penal del Altiplano, acusado por asesinato de Carlos Manzo

Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, líder de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue trasladado la noche del jueves al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

El sujeto fue trasladado alrededor de las 21:30 horas desde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, a través de un convoy de vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Ejército Mexicano.

“La Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, ejerció acción penal en contra de Jorge Armando N., al reunir datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y sobre todo científicos, que lo vinculan directamente con la planeación y ejecución del ataque contra el alcalde”, detalló en un comunicado.