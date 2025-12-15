Ingresa interno de anexo sin vida al Hospital General de Saltillo

Saltillo
/ 15 diciembre 2025
    La Fiscalía General del Estado acudió al hospital para iniciar las diligencias tras el deceso del paciente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El paciente presentaba signos de desnutrición y presuntas lesiones físicas, por lo que la Fiscalía inició una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento

Un hombre de 39 años de edad falleció tras ser ingresado al Hospital General de Saltillo la mañana de este lunes, luego de ser trasladado desde un anexo ubicado en la colonia La Madrid.

El ingreso se registró alrededor de las 11:00 horas de este lunes. El paciente fue identificado como Francisco ¨N¨, quien fue llevado al área de urgencias por personal del anexo denominado “Alegría de Vivir”.

$!El ingreso del hombre ocurrió durante la mañana del lunes, luego de presentar complicaciones de salud.
El ingreso del hombre ocurrió durante la mañana del lunes, luego de presentar complicaciones de salud. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con el reporte, el hombre fue trasladado debido a problemas relacionados con el consumo de alcohol. Personal del anexo refirió que el paciente llegó al lugar sin poder comunicarse verbalmente y no se informó sobre la presencia de otras enfermedades previas.

Además, señalaron que desconocían cómo, pero que la persona continuaba consumiendo alcohol y sustancias tóxicas, lo que —según indicaron— lo llevó a este desenlace.

El traslado fue realizado por personal del propio anexo y como acompañante acudió el recepcionista Alberto de Jesús ¨N¨. El lugar de procedencia fue el anexo Alegría de Vivir, sin que se precisaran las calles exactas de su ubicación.

Al momento de su ingreso, personal de Trabajo Social observó que el paciente se encontraba sin calzado, con los pies sucios y con signos de desnutrición, de acuerdo con el informe interno del hospital.

$!Autoridades investigaron las condiciones en las que el paciente permanecía internado en el anexo “Alegría de Vivir”.
Autoridades investigaron las condiciones en las que el paciente permanecía internado en el anexo “Alegría de Vivir”. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Pese a la atención recibida, se confirmó el deceso del paciente. Ante estos hechos, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que realizara las diligencias correspondientes y determinara las causas del fallecimiento.

Asimismo, se dio a conocer de manera extraoficial que el hombre presentaba signos de violencia y diversos golpes, por lo que también se informó de manera extraoficial que las autoridades tendrían a tres personas detenidas en relación con el caso.

