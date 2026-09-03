$!Inicia este viernes el novenario en honor al Santísimo Cristo del Ojo de Agua, en Saltillo

José Ignacio Flores Ramos, conocido como el Padre “Nacho”, invitó a participar en el programa de actividades con motivo de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Capilla del Ojo de Agua, en Saltillo. Las celebraciones tendrán como lema “Santísimo Cristo del Ojo de Agua, Señor de la Cruz y de la Gloria, haz de tu pueblo, testigo de tu victoria” y se realizarán en el marco del centenario del inicio de la Guerra Cristera en México, conflicto que se desarrolló entre 1926 y 1929.

El programa contempla un novenario del 4 al 12 de septiembre. Las jornadas comenzarán a las 05:00 horas con el Rosario de Aurora y continuarán a las 06:00 horas con la misa de aurora. Por la tarde se oficiarán celebraciones eucarísticas a las 17:00 y 19:00 horas, mientras que a las 22:00 horas se llevará a cabo el rosario. PROCESIÓN CON 186 AÑOS DE HISTORIA La fiesta patronal se realizará el domingo 13 de septiembre y comenzará a las 05:00 horas con la tradicional misa desde las escalinatas, seguida de la bendición de Saltillo, ceremonia que será presidida por fray Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo. A las 08:00 horas se celebrará una misa con la participación de monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo, además de otras celebraciones religiosas programadas durante el día. Uno de los actos centrales será la tradicional Procesión de la Cera, que este año cumplirá 186 años de realizarse y transmitirse de generación en generación.

La procesión partirá a las 15:00 horas desde la parroquia de Santa Anita y avanzará hasta el Ojo de Agua, donde está prevista la recepción de los participantes a las 17:00 horas. Durante la jornada también se llevarán a cabo danzas tradicionales y habrá venta de antojitos mexicanos para los asistentes. A partir de las 18:00 horas se desarrollará un festival artístico con invitados especiales, mientras que las actividades concluirán a las 23:00 horas con la tradicional pólvora, como parte de los festejos dedicados al santo patrono.