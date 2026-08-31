Inician trabajos de restauración en la fachada de la Catedral de Saltillo

Con los daños previamente identificados, comenzaron los trabajos de intervención en la fachada de la Catedral de Saltillo, con acciones enfocadas en recuperar los elementos deteriorados y conservar, en la medida de lo posible, los materiales originales del inmueble. La primera etapa consistió en retirar y liberar los aplanados que presentaban daños o desprendimientos, con el propósito de preparar las superficies para su posterior integración.

En los elementos labrados que presentaban pérdidas se realizaron injertos de tenistete y caliche, buscando recuperar la continuidad de las piezas y mantener las características de los materiales existentes.

RESTAURAN APLANADOS Y ELEMENTOS LABRADOS También se integraron nuevos aplanados mediante mezclas compatibles con el inmueble, elaboradas a base de cal, arena, polvo de caliche, marmolina y pigmento mineral. Posteriormente, se aplicó pintura en las áreas que fueron intervenidas. Uno de los trabajos más particulares correspondió a la reintegración de una greca labrada que se había desprendido de la cúpula. Para colocarla y asegurarla nuevamente se utilizaron pernos de anclaje y adhesivo epóxico, con lo que fue posible recuperar su posición y estabilidad.

BUSCAN CONSERVAR MATERIALES ORIGINALES Los trabajos se desarrollaron bajo el criterio de conservar la mayor cantidad posible de material original y lograr que las nuevas integraciones se incorporen de manera respetuosa al conjunto arquitectónico.

La intervención busca recuperar los elementos afectados por el deterioro sin alterar las características de la fachada, mediante procedimientos y materiales acordes con los componentes existentes.