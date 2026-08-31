Inician trabajos de restauración en la fachada de la Catedral de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Inician trabajos de restauración en la fachada de la Catedral de Saltillo
    Especialistas realizan trabajos de intervención en los elementos deteriorados de la fachada de la Catedral de Saltillo. CORTESÍA

Las labores contemplan recuperar elementos ornamentales y aplanados, con materiales compatibles para conservar la imagen del inmueble

Con los daños previamente identificados, comenzaron los trabajos de intervención en la fachada de la Catedral de Saltillo, con acciones enfocadas en recuperar los elementos deteriorados y conservar, en la medida de lo posible, los materiales originales del inmueble.

La primera etapa consistió en retirar y liberar los aplanados que presentaban daños o desprendimientos, con el propósito de preparar las superficies para su posterior integración.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/sacerdotes-de-monclova-dan-bendicion-a-ninos-y-sus-mochilas-por-el-regreso-a-clases-FH23179837

En los elementos labrados que presentaban pérdidas se realizaron injertos de tenistete y caliche, buscando recuperar la continuidad de las piezas y mantener las características de los materiales existentes.

$!La restauración contempla la recuperación de aplanados y piezas labradas con materiales compatibles con el inmueble.
La restauración contempla la recuperación de aplanados y piezas labradas con materiales compatibles con el inmueble. CORTESÍA

RESTAURAN APLANADOS Y ELEMENTOS LABRADOS

También se integraron nuevos aplanados mediante mezclas compatibles con el inmueble, elaboradas a base de cal, arena, polvo de caliche, marmolina y pigmento mineral. Posteriormente, se aplicó pintura en las áreas que fueron intervenidas.

Uno de los trabajos más particulares correspondió a la reintegración de una greca labrada que se había desprendido de la cúpula. Para colocarla y asegurarla nuevamente se utilizaron pernos de anclaje y adhesivo epóxico, con lo que fue posible recuperar su posición y estabilidad.

$!La restauración se lleva a cabo con material lo más parecido al utilizado durante la construcción del templo.
La restauración se lleva a cabo con material lo más parecido al utilizado durante la construcción del templo. CORTESÍA

BUSCAN CONSERVAR MATERIALES ORIGINALES

Los trabajos se desarrollaron bajo el criterio de conservar la mayor cantidad posible de material original y lograr que las nuevas integraciones se incorporen de manera respetuosa al conjunto arquitectónico.

$!Una greca desprendida de la cúpula fue reintegrada mediante pernos de anclaje y adhesivo epóxico.
Una greca desprendida de la cúpula fue reintegrada mediante pernos de anclaje y adhesivo epóxico. CORTESÍA

La intervención busca recuperar los elementos afectados por el deterioro sin alterar las características de la fachada, mediante procedimientos y materiales acordes con los componentes existentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rehabilitación
Catedral de Saltillo

Organizaciones


Diócesis De Saltillo
Iglesia Católica

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mayor acuerdo petrolero de la historia

El mayor acuerdo petrolero de la historia
true

Personas desaparecidas: ¿a alguien le importan?
true

POLITICÓN: ¿Usa Alfonso Yáñez a estudiantes morenistas contra sus rivales en la UAdeC?
Elementos de Protección Civil de General Cepeda realizaron el rescate de los jóvenes.

Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, confirmó su asistencia al informe de Claudia Sheinbaum.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial
Los caminos de la sierra de Arteaga fueron parte del recorrido de la UCI Gravel World Series 2026, que reunió a 223 ciclistas.

México domina el Gran Fondo de la UCI Gravel World Series en Arteaga
El presidente Donald Trump en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto del 2026.

Si bien Trump insinúa postularse por tercera vez, también habla más de su vida tras el fin de su segundo mandato
Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras.

El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’