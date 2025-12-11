Intenta huir de cateo y lo detienen en la azotea, en Saltillo

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Intenta huir de cateo y lo detienen en la azotea, en Saltillo

Quería huir y “torear” a la policía con pasarse a la casa del vecino por la azotea y fue detenido con lo que vendía

El que intentó huir durante la ejecución de una orden de cateo fue Albino de Jesús N., de 59 años de edad, quien fue detenido en la azotea de su propia casa con 28 paquetes de droga.

Fue consignado ante un juez especializado en materia de narcomenudeo, donde no obtuvo ningún beneficio procesal. Se informó que cuenta con más de siete ingresos al penal por daños, robos y una orden de reaprehensión por incumplir con la reparación de daños. Su detención ocurrió el 9 de diciembre, alrededor de las 7:30 de la tarde, cuando oficiales del agrupamiento de Acción y Reacción de la Policía Estatal participaban en el resguardo de un domicilio tras una orden de cateo.

El operativo se realizó en la calle Guadalupe Victoria, entre Carlos Rubirosa y Pablo L. Sidar, en la colonia Gustavo Espinosa Mireles. Antes de que las autoridades ingresaran a la propiedad, un grupo de vecinos les alertó que un hombre corría por la azotea. Los oficiales establecieron un perímetro de seguridad y, al subir a la losa, sometieron a Albino, quien intentó escapar.

Al realizarle una revisión corporal, le encontraron 25 bolsas de hule —en su mayoría amarillas— que contenían cocaína en “piedra”, así como dos bolsitas transparentes con cristal y una bolsa con polvo blanco. Además, se confirmó que era el propietario del domicilio, el cual utilizaba para la venta de estupefacientes.

Tras su detención, el cateo se llevó a cabo en las recámaras, donde no se localizaron más objetos ilícitos, por lo que se procedió a colocar sellos de aseguramiento en la puerta principal. Mientras tanto, el detenido deberá enfrentar cargos por posesión simple de narcóticos con fines de suministro.

El Ministerio Público expuso ante el juez la necesidad de imponer prisión preventiva oficiosa, argumentando riesgo de fuga. Se demostró que en Saltillo no cuenta con familia o parientes cercanos, pues todos residen en Houston, Texas, y en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al no acreditar una estancia legal en Saltillo y debido a sus antecedentes, permanecerá recluido en el penal varonil.

