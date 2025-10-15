Investigan muerte de joven en Arteaga; presunta deuda, posible móvil

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Investigan muerte de joven en Arteaga; presunta deuda, posible móvil
    El cuerpo de Erick Fidel Lozano fue localizado el martes en la Sierra del ejido Jamé, tras varios días de búsqueda iniciada por sus familiares al detectar su teléfono en territorio de Arteaga. FOTO: FGE

Un mexiquense se lo llevó con engaños para supuestamente hacerle entrega de un centenar de teléfonos para venta

El joven Erick “N”, encontrado sin vida en la sierra del ejido Jamé en Arteaga, Coahuila, se dedicaba a la venta de teléfonos celulares.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el pasado 8 de octubre fue citado por una persona originaria del Estado de México, quien le prometió venderle un centenar de teléfonos.

TE PUEDE INTERESAR: Padres de familia rechazan reubicación de alumnos del kínder Apolonio M. Avilés; amagan con darse de baja

Al llegar a la colonia Cortijo de las Palmas, en Apodaca, Nuevo León, el supuesto vendedor le indicó que la mercancía se encontraba en otro lugar y le pidió que lo acompañara. Desde entonces, Erick desapareció.

El domingo 12, sus familiares detectaron mediante el GPS que su teléfono se encontraba en territorio de Arteaga, Coahuila, lo que motivó el inicio de una búsqueda minuciosa que culminó el martes con la localización del cuerpo.

Hasta la tarde del miércoles, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un breve comunicado sobre los hechos, sin dar a conocer las causas de muerte, a pesar de que ya se le practicó la necropsia de ley.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, se trabaja para determinar, a través de la carpeta de investigación, el lugar donde perdió la vida.

La línea de investigación conjunta indica que fue privado de su libertad en su entidad, y que posibles deudas podrían ser uno de los móviles del crimen.

La Fiscalía General de Coahuila mantiene su proceso coordinado con la autoridad de Nuevo León para esclarecer los hechos.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga
Nuevo León

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38