Investigan muerte de joven en Arteaga; presunta deuda, posible móvil

El joven Erick “N”, encontrado sin vida en la sierra del ejido Jamé en Arteaga, Coahuila, se dedicaba a la venta de teléfonos celulares.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el pasado 8 de octubre fue citado por una persona originaria del Estado de México, quien le prometió venderle un centenar de teléfonos.

Al llegar a la colonia Cortijo de las Palmas, en Apodaca, Nuevo León, el supuesto vendedor le indicó que la mercancía se encontraba en otro lugar y le pidió que lo acompañara. Desde entonces, Erick desapareció.

El domingo 12, sus familiares detectaron mediante el GPS que su teléfono se encontraba en territorio de Arteaga, Coahuila, lo que motivó el inicio de una búsqueda minuciosa que culminó el martes con la localización del cuerpo.

Hasta la tarde del miércoles, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un breve comunicado sobre los hechos, sin dar a conocer las causas de muerte, a pesar de que ya se le practicó la necropsia de ley.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, se trabaja para determinar, a través de la carpeta de investigación, el lugar donde perdió la vida.

La línea de investigación conjunta indica que fue privado de su libertad en su entidad, y que posibles deudas podrían ser uno de los móviles del crimen.

La Fiscalía General de Coahuila mantiene su proceso coordinado con la autoridad de Nuevo León para esclarecer los hechos.