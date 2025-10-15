Padres de familia rechazan reubicación de alumnos del kínder Apolonio M. Avilés; amagan con darse de baja

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Padres de familia rechazan reubicación de alumnos del kínder Apolonio M. Avilés; amagan con darse de baja
    Padres de familia de Saltillo rechazan traslado de 200 alumnos a Jardín Insurgentes de 1810. FOTO: KATYA GONZÁLEZ/VANGUARDIA

Acusan que la decisión se tomó sin consultarles y señalan problemas de seguridad y condiciones deficientes en el nuevo plantel

Padres de familia del Jardín de Niños Apolonio M. Avilés manifestaron su inconformidad por la decisión de autoridades educativas de trasladar a alrededor de 200 alumnos, de los turnos matutino y vespertino, al Jardín Insurgentes de 1810, en la colonia Águila de Oro de Saltillo. Advirtieron que, de no ofrecerse otra alternativa, una gran cantidad de alumnos será dada de baja.

$!La directora Cristina Morales Valdés explicó que el plantel tiene capacidad para los turnos matutino y vespertino y que se reforzará la vigilancia en la zona.
La directora Cristina Morales Valdés explicó que el plantel tiene capacidad para los turnos matutino y vespertino y que se reforzará la vigilancia en la zona. FOTO: KATYA GONZÁLEZ/VANGUARDIA

La molestia inició el 10 de octubre, cuando, tras dos semanas de clases en línea por daños estructurales y una orden de Protección Civil de desalojar el plantel, la comunidad escolar fue notificada sobre tres opciones de reubicación: el sótano de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, el Jardín de Niños Ildefonso Villarello o el Jardín Insurgentes de 1810. Sin embargo, de manera sorpresiva, la dirección del plantel informó que ya se había decidido trasladar a los estudiantes al Insurgentes, sin tomar en cuenta las negociaciones que mantenían los padres con la Secretaría de Educación.

$!La comunidad del Jardín de Niños Apolonio M. Avilés expresó su inconformidad ante la decisión de trasladar a unos 200 alumnos al Jardín Insurgentes de 1810.
La comunidad del Jardín de Niños Apolonio M. Avilés expresó su inconformidad ante la decisión de trasladar a unos 200 alumnos al Jardín Insurgentes de 1810. FOTO: KATYA GONZÁLEZ/VANGUARDIA

La mañana de este miércoles, durante un recorrido por las instalaciones, los padres señalaron que la determinación se tomó sin consultar su opinión. La directora del Jardín Apolonio M. Avilés, Cristina Morales Valdés, explicó que el plantel tiene capacidad para recibir a los 160 alumnos del turno matutino y 50 del vespertino. Indicó que las instalaciones están en condiciones adecuadas y que se solicitará al municipio reforzar la vigilancia en la zona.

Yo no puedo coaccionar para que ningún padre de familia se quede con nosotros a fuerza. Eso ya es decisión muy personal de ellos”, señaló.

Por su parte, Carla Patricia, madre de familia del turno vespertino, cuestionó la seguridad del inmueble y su ubicación. Dijo que el plantel está alejado de la zona centro y presenta riesgos para las madres que caminan con sus hijos en horarios de entrada y salida.

$!Padres de familia recorren las instalaciones del Jardín Apolonio M. Avilés y expresan su preocupación por la seguridad de los alumnos ante el traslado al Jardín Insurgentes de 1810.
Padres de familia recorren las instalaciones del Jardín Apolonio M. Avilés y expresan su preocupación por la seguridad de los alumnos ante el traslado al Jardín Insurgentes de 1810. FOTO: KATYA GONZÁLEZ/VANGUARDIA

También señaló problemas de infraestructura y seguridad dentro del jardín, así como al exterior, donde a escasos metros se encuentra una construcción en abandono que podría ser usada como punto de consumo de estupefacientes, además del latente riesgo de deslaves.

“Es un kínder que no está en condiciones”, expresó.

Lupita Navarro, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, aseguró que la decisión contradice los acuerdos previos alcanzados con autoridades educativas y que muchos padres ya han iniciado el trámite de baja. Según su testimonio, al menos 26 alumnos han sido retirados hasta el momento y podrían sumarse más si no hay respuesta.

Los padres solicitaron a la Secretaría de Educación una alternativa más céntrica y segura, como el Jardín Coahuila, que, según explicaron, se encuentra disponible en turno vespertino. Advirtieron que, de no obtener una solución, “preferirán dar de baja a los niños antes que exponerlos”.

Al cierre de esta nota, la Secretaría de Educación Pública del Estado informó que la dependencia ha dado seguimiento al caso mediante evaluaciones al plantel por parte de la Subsecretaría de Planeación y autoridades competentes. Señaló que se ofrecieron dos opciones de reubicación y que se acordó trasladar a la comunidad escolar al Jardín Insurgentes de 1810.

Además, precisó que los trabajos de reparación en el plantel original serán programados y que, en caso de que los padres decidan cambiar de escuela, pueden realizar el trámite directamente en el plantel que elijan, aunque hasta el momento no se han registrado solicitudes formales.

