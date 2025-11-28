Invita Municipio de Saltillo a Expo Centros Comunitarios
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Será este domingo 30 de noviembre en la explanada de la Alameda Zaragoza.
El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a asistir a la Expo Centros Comunitarios, que se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre, de 12:00 a 17:00 horas, en la explanada de la Alameda Zaragoza, frente a la Biblioteca del Centro Histórico.
La titular de Centros Comunitarios, Gabriela Montemayor González, informó que la exposición contará con más de 20 expositores y ofrecerá la venta de diversos artículos elaborados por los participantes de los cursos y talleres que se imparten en los centros comunitarios de la ciudad.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Avanzan obras de ampliación en centros comunitarios
“Gracias al impulso del alcalde Javier Díaz González, los saltillenses tienen la oportunidad de acudir al centro comunitario más cercano a su domicilio y aprender a elaborar diferentes artículos”, señaló Montemayor González.
La funcionaria destacó que estos talleres no solo fomentan el aprendizaje, sino que también permiten a las y los asistentes comercializar sus productos, lo que contribuye a mejorar su economía y calidad de vida. Entre los artículos que se exhibirán se incluyen bisutería, manualidades, repostería, productos de cocina, belleza, uñas, así como corte y confección.
Durante la Expo, los asistentes también podrán disfrutar de presentaciones de bailoterapia a cargo de alumnos de los centros comunitarios, así como de diversas actividades musicales.
La entrada será gratuita y abierta a toda la ciudadanía.