Invita Municipio de Saltillo a Expo Centros Comunitarios

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a asistir a la Expo Centros Comunitarios, que se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre, de 12:00 a 17:00 horas, en la explanada de la Alameda Zaragoza, frente a la Biblioteca del Centro Histórico.

La titular de Centros Comunitarios, Gabriela Montemayor González, informó que la exposición contará con más de 20 expositores y ofrecerá la venta de diversos artículos elaborados por los participantes de los cursos y talleres que se imparten en los centros comunitarios de la ciudad.

