Invita Municipio de Saltillo a Expo Centros Comunitarios

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Invita Municipio de Saltillo a Expo Centros Comunitarios
    Más de 20 expositores ofrecerán la venta diversos artículos elaborados en los talleres en Centros Comunitarios. FOTO: CORTESÍA

Será este domingo 30 de noviembre en la explanada de la Alameda Zaragoza.

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a asistir a la Expo Centros Comunitarios, que se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre, de 12:00 a 17:00 horas, en la explanada de la Alameda Zaragoza, frente a la Biblioteca del Centro Histórico.

La titular de Centros Comunitarios, Gabriela Montemayor González, informó que la exposición contará con más de 20 expositores y ofrecerá la venta de diversos artículos elaborados por los participantes de los cursos y talleres que se imparten en los centros comunitarios de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Avanzan obras de ampliación en centros comunitarios

$!Los asistentes podrán disfrutar de productos de repostería, manualidades y bisutería.
Los asistentes podrán disfrutar de productos de repostería, manualidades y bisutería. FOTO: CORTESÍA

“Gracias al impulso del alcalde Javier Díaz González, los saltillenses tienen la oportunidad de acudir al centro comunitario más cercano a su domicilio y aprender a elaborar diferentes artículos”, señaló Montemayor González.

La funcionaria destacó que estos talleres no solo fomentan el aprendizaje, sino que también permiten a las y los asistentes comercializar sus productos, lo que contribuye a mejorar su economía y calidad de vida. Entre los artículos que se exhibirán se incluyen bisutería, manualidades, repostería, productos de cocina, belleza, uñas, así como corte y confección.

$!Los cursos y talleres que se ofrecen en los Centros Comunitarios de Saltillo incluye de pintura, belleza y confección.
Los cursos y talleres que se ofrecen en los Centros Comunitarios de Saltillo incluye de pintura, belleza y confección. FOTO: CORTESÍA

Durante la Expo, los asistentes también podrán disfrutar de presentaciones de bailoterapia a cargo de alumnos de los centros comunitarios, así como de diversas actividades musicales.

La entrada será gratuita y abierta a toda la ciudadanía.

Temas


Capacitación
Cursos
Desarrollo Social

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


DIF Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Manifestantes muestran carteles y documentos con sus demandas laborales acumuladas desde hace tres años.

Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

true

Gertz Manero: ¿se generó una turbulencia innecesaria?
true

Sin rumbo claro: El problema de la Generación Z
La manada incluye 38 hembras y seis machos que se suman a los ejemplares donados por el Museo del Desierto.

Recibe Cuatro Ciénegas 44 bisontes americanos; visitas abrirán este 2025 (foto y video)
Miss Universo

Miss Universo
Elementos de la Policía Municipal acompañan a los canes tras el anuncio oficial de su retiro.

César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo
true

Las dos mitades