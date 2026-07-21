Invita UAdeC a maestros de Coahuila a capacitarse en análisis y resolución de problemas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Invita UAdeC a maestros de Coahuila a capacitarse en análisis y resolución de problemas
    El CEDEC coordinará la capacitación académica dirigida al profesorado universitario de las tres regiones de la UAdeC en Coahuila. CORTESÍA

El curso se realizará del 5 al 7 de agosto de 2026 y está dirigida a personal académico de las regiones Sureste, Laguna y Norte

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) convocó a docentes de las unidades Sureste, Laguna y Norte a participar en el curso “Análisis de problemas y toma de decisiones”, programado del 5 al 7 de agosto de 2026, como parte de las actividades de formación académica dirigidas al profesorado.

De acuerdo con la información difundida por la institución, la capacitación será organizada por el Centro de Desarrollo Docente, Evaluación y Educación Continua (CEDEC), dependiente de la Dirección de Asuntos Académicos, dentro del programa “Cursos para Docentes”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/uadec-abre-registro-para-sus-talleres-culturales-del-semestre-agosto-diciembre-DN21686544

La Universidad informó que el curso estará a cargo de Daniel O. Muñoz Martínez y Homero A. Moreno Aguirre, quienes abordarán herramientas para identificar problemas, analizarlos y plantear alternativas de solución tanto en el ámbito profesional como en situaciones de la vida cotidiana.

$!La UAdeC abrió una nueva convocatoria de capacitación dirigida a docentes de las unidades Sureste, Laguna y Norte de Coahuila.
La UAdeC abrió una nueva convocatoria de capacitación dirigida a docentes de las unidades Sureste, Laguna y Norte de Coahuila. CORTESÍA

Entre los contenidos previstos se encuentran los temas: “¿Qué es un problema?”, análisis de problemas, toma de decisiones, análisis costo-beneficio y toma de decisiones en la vida real. De acuerdo a la convocatoria, las sesiones también incluirán reflexiones sobre el origen de los conflictos, la forma en que suelen atenderse y los mecanismos para resolverlos de manera más adecuada.

La actividad se integra a la oferta de capacitación que la UAdeC promueve para su planta docente. La institución plantea que estos cursos buscan reforzar competencias pedagógicas, tecnológicas y socioemocionales del profesorado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-uadec-abre-su-tradicional-curso-de-aerobics-para-toda-la-comunidad-AC22200642

Con esta convocatoria, la UAdeC mantiene abierta una nueva actividad de actualización para maestras y maestros de sus tres regiones, enfocada en el análisis de situaciones problemáticas y la toma de decisiones con base en criterios de evaluación y resolución.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cursos
Educación
Universidades

Organizaciones


UAdeC

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cadena perpetua

Cadena perpetua
NosotrAs: ¡Mamá! Hay un facho en la cocina

NosotrAs: ¡Mamá! Hay un facho en la cocina
true

POLITICÓN: Caso Rocky Saltillo, ¿maltrato animal o accidente?
Santiago Apóstol, patrono histórico de Saltillo, permanece en el centro simbólico de la ciudad: dio nombre a la antigua villa, marcó su fecha fundacional y todavía preside la Catedral, aunque su memoria pública se haya vuelto más discreta.

Santiago Apóstol, una fama discreta como patrono de Saltillo
Saltillenses se manifestaron frente al domicilio de la persona que presuntamente agredió al perro.

Exige sociedad saltillense justicia por maltrato a ‘Rocky’; catean autoridades domicilio de presunta agresora
Tras competir ante selecciones europeas con México, Victoria Valencia regresó a la actividad nacional para celebrar un campeonato y continuar su formación deportiva.

Orgullo coahuilense: Victoria Valencia, campeona de la Súper Copa Femenil tras su paso con el Tri Sub-15
Winder Delfín, de 17 años (d), y su hermano Deivi, de 15 , durante el vigésimo cuarto día de búsqueda de su madre, su hermano menor y su abuela, quienes vivían en un edificio se derrumbó durante los dos terremotos.

Con una pala y un cuchillo de cocina: así buscaron dos chicos a sus familiares en los escombros
Miembros del equipo de rescate con bombonas de oxígeno ante un túnel de construcción en un proyecto hidroeléctrico en el pueblo de Samardung, unos 40 kilómetros (25 millas) de Gangtok, India, el martes 21 de julio de 2026, informó la AP.

Explosión en un túnel del Himalaya deja 12 muertos y 13 desaparecidos