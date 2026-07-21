Invita UAdeC a maestros de Coahuila a capacitarse en análisis y resolución de problemas

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) convocó a docentes de las unidades Sureste, Laguna y Norte a participar en el curso “Análisis de problemas y toma de decisiones”, programado del 5 al 7 de agosto de 2026, como parte de las actividades de formación académica dirigidas al profesorado. De acuerdo con la información difundida por la institución, la capacitación será organizada por el Centro de Desarrollo Docente, Evaluación y Educación Continua (CEDEC), dependiente de la Dirección de Asuntos Académicos, dentro del programa “Cursos para Docentes”.

La Universidad informó que el curso estará a cargo de Daniel O. Muñoz Martínez y Homero A. Moreno Aguirre, quienes abordarán herramientas para identificar problemas, analizarlos y plantear alternativas de solución tanto en el ámbito profesional como en situaciones de la vida cotidiana.

Entre los contenidos previstos se encuentran los temas: “¿Qué es un problema?”, análisis de problemas, toma de decisiones, análisis costo-beneficio y toma de decisiones en la vida real. De acuerdo a la convocatoria, las sesiones también incluirán reflexiones sobre el origen de los conflictos, la forma en que suelen atenderse y los mecanismos para resolverlos de manera más adecuada. La actividad se integra a la oferta de capacitación que la UAdeC promueve para su planta docente. La institución plantea que estos cursos buscan reforzar competencias pedagógicas, tecnológicas y socioemocionales del profesorado.

Con esta convocatoria, la UAdeC mantiene abierta una nueva actividad de actualización para maestras y maestros de sus tres regiones, enfocada en el análisis de situaciones problemáticas y la toma de decisiones con base en criterios de evaluación y resolución.

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