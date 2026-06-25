UAdeC abre registro para sus talleres culturales del semestre agosto-diciembre

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Saltillo
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    UAdeC abre registro para sus talleres culturales del semestre agosto-diciembre
    La UAdeC inició el periodo de inscripciones para los Talleres Culturales del semestre agosto-diciembre de 2026. CORTESÍA

Fotografía, música, pintura, cine y otras disciplinas integran la oferta para fortalecer el talento y la convivencia

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, abrió el periodo de inscripciones para los Talleres Culturales correspondientes al ciclo agosto-diciembre de 2026, dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general.

La institución invita a las personas interesadas a asegurar su lugar con anticipación, ya que la demanda por estos espacios ha crecido de manera constante durante los últimos semestres.

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El proceso de inscripción se realiza de manera presencial en las instalaciones del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo número 211, en el Centro Histórico de Saltillo, de martes a sábado, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Para mayores informes está disponible el teléfono 844 410 9705.

AMPLIA OFERTA PARA DESARROLLAR EL TALENTO

La programación contempla alternativas para públicos de distintas edades e intereses, con cursos impartidos por especialistas en cada disciplina.

La oferta incluye Fotografía Digital, Cine-Fotografía y Lenguaje Visual y Cortometraje, a cargo de Fernando Recio; Arte para Niños, con Maly Mally Chávez; Modelado, impartido por Estefanía Ramírez; Violín, con Samuel Ulises Villanueva; Guitarra Acústica, bajo la dirección de Claudio Muñiz Matos; Meditación y Budismo, con Kelsan Damcho; además de Dibujo Artístico y Pintura al Óleo, impartidos por José Luis Covarrubias.

También se ofrecen los talleres de Solfeo y Piano, ambos coordinados por Rodrigo Herrera.

$!Fotografía, música, pintura, cine y modelado forman parte de la oferta disponible para la comunidad universitaria y el público.
Fotografía, música, pintura, cine y modelado forman parte de la oferta disponible para la comunidad universitaria y el público. CORTESÍA

Las autoridades universitarias señalaron que el incremento sostenido en la matrícula refleja el interés de los participantes por continuar desarrollando sus habilidades artísticas, por lo que recomendaron realizar el registro lo antes posible para garantizar un espacio.

ESPACIOS PARA APRENDER Y CONSTRUIR COMUNIDAD

Además de fomentar el aprendizaje técnico, los talleres buscan fortalecer la convivencia, la creatividad y el desarrollo personal mediante actividades colectivas que favorecen la empatía, la socialización y el acercamiento a las diversas expresiones culturales.

La UAdeC destacó que cada curso es impartido por profesionales con amplia experiencia, quienes brindan acompañamiento académico y humano a los participantes para que desarrollen sus capacidades y alcancen sus objetivos de formación.

Los días, horarios, costos y demás condiciones de inscripción pueden consultarse en los materiales informativos de cada taller disponibles en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario.

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