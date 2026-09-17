Saltillo abre diálogo sobre el papel ciudadano en las decisiones de movilidad

La movilidad de una ciudad no se limita a la manera en que las personas se trasladan de un punto a otro: también involucra decisiones sobre planeación, transporte y uso del espacio público que requieren la participación tanto de autoridades como de quienes habitan diariamente esos entornos. Bajo esa perspectiva, la Semana de la Movilidad Saltillo 2026 incluirá el próximo jueves 24 de septiembre el “Encuentro de autoridades y sociedad civil en la semana de la movilidad”, un diálogo virtual que reunirá experiencias de México, Francia y Uruguay.

De acuerdo con la convocatoria difundida por los organizadores, el objetivo será conocer iniciativas y acciones desarrolladas en diferentes contextos y escalas en materia de movilidad y transporte, así como los procesos utilizados para planear e implementar estrategias con participación de distintos actores, particularmente de la ciudadanía. El encuentro adquiere relevancia dentro de las actividades de la semana al plantear la movilidad como un asunto que requiere conversación entre sociedad civil, especialistas e instituciones públicas, en lugar de limitar su discusión únicamente a las decisiones técnicas sobre infraestructura y transporte. La conversación ocurre, además, en un contexto de crecimiento del parque vehicular de Saltillo. De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Ayuntamiento al presentar la estrategia municipal de movilidad, la ciudad pasó de alrededor de 250 mil a 480 mil vehículos en un periodo de diez años. EXPERIENCIAS DESDE DISTINTAS CIUDADES Entre los participantes se encuentra Luisa Peresbarbosa, del Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC), así como Diego Ramon Madriz, de Toulouse Métropole, Francia, y Johana Hernández, de la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay. También participarán Paul Soriano, de la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit; Diego Márquez Estrada, del Instituto de Planeación y Gestión del Área Metropolitana de Guadalajara, y Jessica Salman Espinoza, del Municipio de León, Guanajuato.

La integración de representantes de organizaciones ciudadanas, academia y organismos públicos permitirá que la conversación reúna perspectivas desde diferentes ámbitos involucrados en la movilidad y conozca cómo se han articulado estos sectores en otros lugares. MOVILIDAD COMO CONVERSACIÓN CIUDADANA La convocatoria pone especial énfasis en los procesos de participación ciudadana utilizados para desarrollar estrategias integradas, un componente que permite incorporar a la discusión las experiencias y necesidades de quienes utilizan diariamente las calles y los distintos medios de transporte. Este componente cobra relevancia frente a los cambios que actualmente atraviesa la movilidad de Saltillo, donde las decisiones ya abarcan desde transporte público y gestión del tránsito hasta infraestructura peatonal y ciclista. Así, el encuentro buscará generar un intercambio de experiencias y aprendizajes sobre la manera en que autoridades, instituciones y sociedad civil pueden participar en los procesos de planeación e implementación de acciones relacionadas con movilidad y transporte. La actividad se realizará de manera virtual el jueves 24 de septiembre a las 10:00 horas y, según la convocatoria, las personas interesadas podrán participar mediante registro previo en el enlace habilitado por los organizadores.